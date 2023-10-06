距離總統大選只剩3個月，不低於6成的選民樂見「政黨輪替」，但「藍白合」卻在只有放話、沒有諮商的狀況下難產，令非綠選民焦慮異常。若現況持續，將因非綠不團結，坐視相對少數政黨贏者全拿，並將國家導向戰爭，可謂事關重大。

藍白陣營並非不知「合則兩利、分則兩敗」的道理，但關鍵在於，目前我國憲政設計，是大選「贏者全拿、正者全要」，所以大家都只想幹老大，不願屈就老二。白營自認民調高，當然該比民調，甚至要求民調輸者直接退選；藍營則認為我的「陸軍」強，白營只有「空軍」，也沒人才，如何打選戰？當然該由我挑起大樑。

內閣制國家比較簡單，合作要談條件時，有現成國會席次來代表政黨實力，做為籌碼進行諮商。但我國憲政設計不同，不易引用西方的合作模式。然而，可以把握西方政黨合作的關鍵原則，就是「贏者不全拿、輸者不全失」，或「正者不全拿、副者不全失」，就可以讓主將身邊的謀士們比較放心，不會全贏或全輸，顯著減少放話，大幅提升合作的可能性。

民眾黨總統參選人柯文哲經常提到，藍白合要談理念合作，別給選民分贓的感受，這的確有理。但換個角度看，政黨會合作，必然是重大理念即使不完全相同，至少也是相互一致。例如，對兩岸關係的主張，藍綠格格不入，但藍白至少是相容的，支持者也才能接受彼此合作。由於時間有限，若真能拿到政權，再慢慢談合作的重大議題也並不遲，因一些重大議題合作，經常涉及細節、甚至政黨利害，並非三兩天就能談得出來。目前，最重要的是先合作、取得執政權，再談後續合作為宜。

那麼，如何合作才能「正者不全拿、副者不全失」呢？一個簡單的模式，是讓擔任總統候選人的政黨掌握2/3的中央機構、出任副手的政黨拿下1/3，也就是行政院、14部、9會、2總處、2委員會、3獨立機關與央行、故宮，共計33個機構中，合作的正者政黨掌握22個、副者政黨掌握11個；而兩黨確切掌握的部會則以輪流優先挑選來確認，如果藍營為正，可能先挑選行政院長，再來就讓白營從所有部會中挑選其最重視且有適當人選的部會，接者又由藍營從剩下的部會中挑選一個部會，如此輪流挑選到擔任副手的政黨用完其11個機構名額，剩下的都是正者政黨的配額。其他4個院可以各分配2個，比照次序先後挑選。附屬的國營事業或機構，則看屬於哪個部會，由部會首長所屬的政黨選擇任命人選。

政黨合作一般都會讓職位分配變得相當複雜，但若依照上面模式處理，龐大國家機器的領導職位分配就變得很簡單，也可兼顧合作政黨的重視、偏好，以及掌握人才的適宜度。大家不必懷疑白營缺乏人才，據說登記其不分區立委者已高達數百人之多，而近年來也有不少和其合作的菁英和專家可執掌政務。

重要的是，藍白應盡速將合作構想明確勾勒，啟動整合機制，才有足夠時間進行合作，取得執政權來導正國家發展，否則極可能都會成為讓國家沉淪的「歷史罪人」。

（作者為亞太綜合研究院高級顧問、中華貨幣金融協會理事）