巴西進口雞蛋的紛擾尚未釐清，國人最近又要擔心吃到萊豬，接連的食安風暴凸顯中央政府失靈，讓混蛋與美豬全台亂竄。兩天前突然甦醒、重炮抨擊「Lin bay好油」林裕紘自導自演恐嚇案的民進黨總統參選人賴清德，轉瞬間又沉睡不講話了，顯然民眾吃下壞蛋與萊豬，對賴清德一點都不重要。

雞蛋與豬肉是每天的民生必需品，但因蔡政府把關失靈，國人唏哩呼嚕不曉得已吃下多少壞蛋與萊豬。其中進口混蛋被業者標示產地為「台灣」，事件被林裕紘揭發，衛福部與農業部毫無作為，衛福部甚至只辦廠商不敢查農業部，直到藍營地方首長串連出擊，才逐漸查出混蛋的流向。

在進口蛋鬧得沸沸揚揚的期間，賴清德搖身一變為「沉默的副總統」，對混蛋亂象噤聲不語，即使媒體記者現場堵麥，賴總是面帶微笑揮手不談、刻意切割。直到林裕紘被恐嚇案警方查出是國民黨黨工許哲賓配合許自導自演，賴撿到天上掉下來的槍彈，馬上清醒對國民黨開轟。

賴清德把事件說成是台灣民主化之後，第一次有在野黨的黨工以自導自演的方式抹黑政府、製造對立、引起社會恐慌，企圖得到選舉的利益。賴選擇性開炮，僅強調許哲賓是國民黨身分，完全不提事件主角林裕紘是民進黨籍，誰才是企圖得到選舉利益者，不言可喻。

很顯然，賴清德的選擇性發言只考量選票，否則不會混蛋亂飛時噤口切割，這兩天有萊克多巴胺疑慮的進口美豬，「洗產地」標示成加拿大或英國後全省流竄，賴立即回復「沉默的副總統」身分，只因進口美豬洗產地的作法與進口雞蛋如出一轍，問題都出在中央把關失靈。

中央不只把關失靈，更有攬功卸責一流的衛福部長薛瑞元，避口不談進口豬肉稽查慢半拍，反而厚顏指稱美豬洗產地流竄事件是衛福部主動發掘進口豬肉數字上有差距，再分配給縣市政府共同稽查，這種倒果為因的辯詞，等同把責任推給地方政府。

薛瑞元侃侃而談其功績的同時，光是桃園市衛生局稽查，進口美國冷凍豬前腿肉已與加拿大豬前腿肉混製成10萬公斤火鍋重組肉片販售，且洗產地只標加拿大未標美國，恐怕都已在中秋節期間被國人吃下肚。萊克多巴胺是瘦肉精的一種，可能造成的健康風險，包括心臟收縮、心律不整的副作用，業者之所以不敢標示美豬，就是擔心美豬可能含有萊克多巴胺，消費者會拒吃。

美豬洗產地亂象追根究柢就是蔡政府開放美國萊豬進口時，承諾逐批查驗才進口的五大原則早已淪為口號。兩天前火力全開抨擊在野黨的賴清德，此刻再度沉默不講話，說穿了就是避免執政包袱拖垮他的選情！

（作者為大學教師）