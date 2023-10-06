日本福島核電站於當地時間10月5日上午10點18分再次進行了核汙水排放。與首次排放一樣，這次也將有7800噸核汙水被排入太平洋。試問民進黨總統參選人賴清德：能無動於衷嗎？還是，民進黨人都不吃海鮮？

可惡的是，日本根本沒有一點大國風範與責任。日本政府根本是小鼻子、小眼睛，將處理過的核汙水直接排入海洋，這是目前最快、且成本最低的17億至34億日圓的「便宜行事」方案，這也是對海洋環境、海底生物、漁民權益危害最大的處理方案。

據專家評估：碘-129等放射性元素對人類社會，乃至地球造成長遠的巨大汙染；還有，核廢水中有64種核汙染源，現有技術70%以上都很難去除，最毒的是碳-14、聚積在海洋魚類中，且半衰期長達5370年。但是，民進黨政府對「日本大哥哥」排放核汙水汙染台灣週遭海域，卻一點事都不做，連發聲抗議也不願意。試問：這不是共犯？什麼才是共犯？

面對日本排放核汙水，請民進黨政府回歸到「環境」議題，不是進行「政治」議題的考量。日本向大海排放核汙染水違反了《聯合國海洋法公約》，這是可以向國際海洋法庭提起訴訟的大事。就算日本政府是民進黨政府、賴清德總統參選人的大哥哥，面對民眾健康的死生大事，民進黨也該要「親兄弟明算帳」。不是嗎？

說穿了，過去國民黨執政，民進黨反核，是為了反國民黨政府，為了騙選票！撈鈔票！民進黨是「以反核為名，行奪權之實」！現在民進黨執政了，民進黨政府不反核汙水，還說微量的放射性元素對身體有益，是自甘淪為日本的倭奴，連日本「小弟弟」都不是，連台灣老百姓的健康權益都不顧！

民進黨曾說「我是人，我反核」，現在卻不反核汙水。台灣還有政府嗎？奉勸民進黨：海鮮不要吃、人也不要當了，乾脆也將「反核神主牌」拿去丟掉算了！

（作者為新黨輿情中心副主任）

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