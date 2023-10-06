前海軍顧問郭璽指控國民黨立委馬文君外洩潛艦國造機密一事近日鬧得沸沸揚揚，案情卻相當詭異。基於國家的武器採購牽涉的預算動輒數千億，過去曾經發生軍火商爭利，導致海軍上校尹清楓被謀害的殷鑑，國安及檢調機關今天最應該做的，是確保不會再發生殺人滅口的事件。

全世界最容易發大財的兩個行業，一是賣軍火，一是賣毒品。所以美國好萊塢拍出了好幾部軍火商賣軍火及毒梟集團如何毒害全球的電影。在這些電影裡最不缺又讓人印象深刻的情節，也就是兩樣：一是用巨款勾串軍方或治安單位，一是殘酷地把洩密或檢舉者殺人滅口。

台灣受限於科技能力，沒有辦法獨立自主製造先進的重量級武器裝備，又受國際政治環境影響，很難透過比較正式的管道取得，當然就留給了軍火仲介商發財的機會。

1991年8月底，我方與法國簽訂拉法葉艦採購案合約後，負責執行該採購業務的海軍武獲室上校軍官尹清楓，可能認為相關軍火商「吃得太兇」會害了他，就私下展開蒐證。結果就因為蒐證過程太不保密，導致他被謀害，並被載往宜蘭縣烏岩角，棄屍海裡。

尹清楓命案發生的初期，是由軍方單位追查。結果軍方單位為了「不為人知的利益」，幾乎是採用「事後滅證」的方式，一路把極為重要的事證清得乾乾淨淨，導致後來政府警覺，責由司法接手調查時，已查不出重要事證，才讓尹清楓命案至今懸而未破。

雖然沒有查出誰殺害了尹清楓，但司法檢調單位還是查出了軍火商如何大吃拉法葉艦這塊軍火大餅的部分內情，至今總共從瑞士等多個國家追回了軍火商拿到的57億回扣。至於沒追回或被這些外國扣下的，比57億還多。

如今檢調要追查立委馬文君被軍火商指控洩露國造潛艦秘密的事，應以海軍拉法葉艦採購弊案為鑑，才能理出一個真道理。

從媒體已經揭露的潛艦國造相關資料可發現一個清楚的事實是，和拉法葉艦採購案一樣，有軍火商看中了潛艦國造的這塊軍火大餅，透過他們和政府高層及海軍的關係，想從中獲得巨大利益。立委馬文君也和拉法葉艦採購弊案裡的尹清楓一樣，似乎正透過各種方式及管道，蒐集軍火商介入潛艦國造的一些資料，包括軍火商的公司組成內容、韓籍顧問的角色、技術輸出許可的出處及真假等等。

馬文君的這些動作和30多年前尹清楓的蒐證動作一樣，都引起軍火商或受到蒐證對象的不滿。馬文君比尹清楓來得幸運的是，尹清楓被謀害浮屍海上，而馬文君「只是」被控洩密，正等待檢調查辦。

馬文君有沒有洩露潛艦國造的秘密是很容易釐清的事。因為她把傳給韓國駐台單位的資料都公開給國防部的高層看過，而她傳資料給韓國駐台單位的目的也是在查證軍火商的韓籍顧問背景。說起來，馬文君的這些動作比較像是查弊揭弊的過程。

有鑑於此次捲入潛艦國造的軍火商其政商關係雄厚，和海軍淵源深，爭取的利益又很巨大，檢調機關在追查時應公正無偏，特別是在認定什麼是機密的時候必須特別謹慎，免得落人口實，認為檢調偏袒軍火商，故意針對藍營立委羅織罪名，尤其在2024大選熱季，更可能引發強烈的政治效應。當然，最重要的是，一定要保證尹清楓被謀殺的悲劇不會再重演。

（作者為資深媒體人）