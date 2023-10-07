在蔡英文任內最後一次雙十節前夕，馬英九突然宣布不出席今年的慶典。這是馬英九過去40年以來首次缺席雙十慶典。究其原因，是今年蔡英文政府將雙十節的英文名稱「Republic of China National Day」改為「Taiwan National Day」，翻譯為中文便是「台灣國慶日」，等於將憲法規定的「中華民國」偷偷改成「台灣國」。

前年的雙十節蔡英文政府便已開始改用「Taiwan National Day」，去年依舊如此，當時馬英九曾公開呼籲蔡英文不要再以「Taiwan National Day」作為雙十節的英文名稱，但蔡英文置若罔聞。於是，在今年新的內外形勢下，忍無可忍的馬英九決定不再忍讓，他批評蔡英文政府的做法是「不折不扣的『台獨』路線」，既不遵守憲法，違反宣誓就職承諾，又危害台海安全，是極其不利、不負責任的做法。

遺憾的是，面對馬英九的質問，總統府發言人林聿禪卻避重就輕，聲稱雙十節活動名稱與往年並無不同，馬英九過去也都有出席，不理解今年改變的原因。林聿禪還說，盼社會各界皆能團結，不要再讓意識形態造成社會紛擾。諷刺的是，數十年以來，恰恰是民進黨最樂於最擅長通過製造意識形態撕裂來渾水摸魚。以是否參加雙十慶典為例，馬英九在過去40年中，不論是李登輝還是陳水扁、蔡英文執政，他都有出席慶典，以示尊重憲法與保持團結，反倒是蔡英文在馬英九執政時屢屢缺席慶典，唯獨一次出席慶典還是2015年，那時她已有較大的把握贏得總統選舉。這不能不令人懷疑蔡英文是以投機態度來對待「中華民國」這塊招牌。

馬英九不出席雙十慶典說明他拒絕為「繞彎、偷渡的『台獨』路線背書」。馬英九說：「為了台灣的安全，子孫的福祉，我們不能再沉默，必須堅定和『台獨』路線切割。」他為什麼這樣說？為何前年和去年，馬英九尚且能以忍讓態度出席雙十慶典，今年卻突然以不出席雙十慶典表明態度？某種程度上講，一心渴望維持台海局勢穩定和平的馬英九有可能嗅到某種危險信號，讓他不得不站出來奮力一搏。

不少台灣人總是指責馬英九與大陸走得太近，卻不知大陸同樣有不少人在指責馬英九與美國、日本走得太近。馬英九雖然是一位有著濃厚中國人家國意識和士人情懷的政治人物，但他同樣是「中華民國」的忠實信徒。他篤信守護「中華民國」的招牌，讓「中華民國」成為台灣社會的公約數，是當前形勢下對台灣有利的選擇。他當年執政期間除了與大陸保持和平穩定關係，還和美國、日本保持親近友好關係，即「和陸、親美、友日」。這雖被不少大陸人視為虛與委蛇，卻是能讓台灣左右逢源的現實策略。

對於大陸來說，儘管馬英九念茲在茲的「中華民國」與「中華人民共和國」存在矛盾，但考慮到目前最主要任務是反對「台獨」，故大陸總體而言是能容忍馬英九的政治主張。蔡英文卻不同，她當初口口聲聲說遵守「中華民國」憲法，但過去7年多以來總是設法掏空、異化「中華民國」，不斷致力於「去中國化」，減少兩岸之間的精神和歷史聯結，反復渲染來自大陸的威脅，通過聯合美國、日本來對抗大陸。正因這樣，蔡英文任內的兩岸關係徹底扭轉馬英九時期的穩定和平狀態，重回李登輝、陳水扁時期的僵持、冰冷、對抗狀態。

然而，民進黨和蔡英文忽略的是，今日的大陸早已不是李登輝、陳水扁時期的大陸。一方面兩岸實力的差距持續拉大，今日台灣與大陸的經濟、軍事差距與李登輝、陳水扁時期有根本性區別，台灣的國際空間持續收窄。另一方面大陸社會的民族主義情緒與統一台灣的聲音日益高漲。去年裴洛西（Nancy Pelosi）訪台在大陸輿論場所引發的巨大聲浪，固然最終在官方的清醒和理性態度之下漸漸消散，但足以說明大陸輿論場對「台獨」行為的忍耐力正在明顯下降。

既然如此，在日益懸殊的實力對比之下，民進黨和蔡英文「繞彎、偷渡的『台獨』路線」其實是在拿台灣作賭注，既是對大陸的刺激，破壞大陸眼下最為重要的和平發展機遇期，又是在為了一己意識形態而冒著危及台海局勢的風險。孟子說過：「惟仁者為能以大事小，惟智者為能以小事大。」強者在和弱者相處時保持仁義，弱者在和強者相處時保持智慧，這樣才能維持和平，否則，如果弱者罔顧現實一再刺激強者，勢必容易惹火燒身。不應忘記韓非子的警示：「恃交援而簡近鄰，怙強大之救而侮所迫之國者，可亡也……力少而不畏強，無禮而侮大鄰，貪愎而拙交者，可亡也。」

不久前，以現實主義著稱的美國芝加哥大學教授米爾斯海默（John Mearsheimer）曾作出分析，台海因政治因素爆發戰爭的可能性高於軍事因素，如果台灣宣布獨立，大陸肯定無法接受，反之，如果台灣能避免去談「台獨」這件事，避免激怒大陸，就能維持現在情況。米爾斯海默曾精準預測到烏克蘭的悲劇命運，他的分析不失為對台灣的警示。每個政治人物都有自己的意識形態和利益，但只有回歸現實，謀求長遠之道，才無愧於人民。穩定和平的兩岸關係既符合當前大陸的整體利益，更符合台灣的整體利益。

如果能秉持現實主義態度，理性處理兩岸關係，那麼未來兩岸問題是有可能迎來一個理想的解決方案。反之，如果任由蔡英文執政7年多以來所造成的兩岸緊張態勢持續加劇，那最終會造成何種局面，難以想像。

（作者為台灣國際戰略學會副研究員，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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