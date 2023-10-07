最近半年台灣的政務，進入了一個蠻有意思的期程，民進黨的中央和國民黨的地方，正在以雞蛋及豬肉的食安，作為政績的相互競逐，形成了民進黨中央政策故意放水，而國民黨則有地方的嚴格查緝的對立現象。

近年來台灣有缺蛋的現象，造成普遍民怨，執政的民進黨全力支持農業單位，在前農業部長陳吉仲的荒腔走板政策下，又補助又委託特定蛋商，遠從巴西進口了絕大部分的問題雞蛋，源頭不明地流入巿場，造成民心不安。

好在當時國民黨籍的台中市長盧秀燕，當機立斷揭竿而起，決定加強地方查緝工作，其他13個國民黨執政的縣市共同響應，終於查出了各縣市的問題蛋，導致陳吉仲部長的辭職下台，取得了地方的第一場勝利！

現在因民進黨政府核准了大批含萊劑的美國豬的進口，但卻不見其在台灣市場上出現，形成了很大的謎團，再度使民眾不安，好在由新北市及桃園市的耐心追查下，終於查出進口商，將美豬改洗產地為加拿大，解開了長久以來的疑雲，再度由國民黨執政縣市取得巨大的成果，為全民健康把關的決心，相信會贏得民眾的支持和掌聲。

中央執政的民進黨政府，在美國萊豬進口政策上也是一敗塗地，最早為政治利益交換，而不顧民眾健同意美國萊豬進口，早就受到輿論的譴責。而進口以後又沒有慎重管理，縱放肉商改洗產地，並不主動追蹤管理美豬流向，導致上萬頓的美豬可能已被同胞食用，這樣的中央政府如何能夠贏得人民的信任？

進口美豬產地改為加拿大的這個案件，目前還在擴大追查的階段，在國民黨地方縣市長全力徹查之下，將有更多的醜聞及弊案會被挖掘出來，台中市最新的行動，是公布採購有問題的加拿大豬肉的81家餐廳，以供市民作消費參考。

民眾為了自身的食安保障，應該摒棄政黨的支持和喜好，大家要全力支持地方政府徹查的行動，揭開中央執政官員的醜陋面孔。

誓言勤政愛民的民進黨，在最近的食安問題上，頻頻出包，置人民的健康於不顧，還刻意掩護進口蛋商、豬肉商，睜眼看著非法害人的勾當，天天在台灣出現而𣎴採取行動，好在有地方政府發揮了及時的監督力道，相信這些強烈的對比，將會影響到即將到來的總統大選。

雞蛋與豬肉的進口弊端，影響了民進黨的施政。而地方縣市長的追查行動，也為最大在野黨殺出了一條血路，讓我們繼續關注未來的事件發展吧！

（作者為資深媒體人）

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