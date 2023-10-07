民眾黨主席、也是該黨總統參選人柯文哲，日前參加中華戰略學會活動時表示「藍白最後一定合」，使外界對藍白合有新的想像。不過他卻也表示，「從另一個角度看，藍綠也可以合，綠白也可以合啊⋯⋯所以民眾黨這次喊出『聯合政府、團結台灣』」。彷彿他對藍白合又有不同意見，再加上開出第三方民調、輸者退選的條件，國民黨恐難接受，使藍白合似又回到原點。究竟藍白最後是否一定合？

首先，若是藍白不合，依據各家民調顯示，民進黨總統參選人賴清德將以40%左右的選票當選總統。這不僅會讓期望政黨輪替的60%的民意失望，民眾黨也會面臨泡沫化的危機。畢竟即使立法院席次由5席增加8席，在缺乏行政權的情況下，要靠一人政黨來持續發揮政治影響力，並不容易。親民黨、新黨在全盛時期分別有46及21席立法委員，現今的政治影響力又如何？

更何況民眾黨過去有新聞熱點，是因為柯文哲是台北市長，卸任後參選總統，以及高虹安擔任新竹市長的緣故。若藍白不合，民眾黨勢將沒有人可以出任行政院的部會首長，再加上高虹安隨時可能因為貪污案被停職或解職，缺乏新聞熱度的民眾黨，如何再發揮應有的政治影響力？柯文哲應不會不明白此種道理，只是目前仍處於拉高談判籌碼階段，以致未展開合作細節協商。

其次，國民黨總統參選人侯友宜訪美回台後聲勢看漲，隨著正式請假投入選戰，以及配合各地國民黨立委參選人的造勢活動，再加上不斷提出符合百姓需求的政策並強化論述，逐漸拉近與頼清德的民調差距不是不可能。當侯、賴民調接近，期望政黨輪替那60%的民意集中選票投給侯友宜的可能性將大增。若屆時藍白未合，柯文哲很可能面臨被棄保的命運。如此反而對民眾黨未來發展不利，有何理由不合？

2022年南韓的總統選舉，執政的共同民主黨施政存在不少問題，民眾殷切期望政黨輪替，然而在野的政黨國民力量與國民之黨，各自推派總統候選人尹錫悅與安哲秀，以致在民調上未能具有領先優勢。安哲秀在選前6天決定退選並與尹錫悅合作，建立國民統合政府，透過協議來共同決策，最終打敗執政黨推出的李再明，贏得選舉。南韓在野合作達成政黨輪替的目標，值得台灣借鏡。

最後，即使藍白合不成，賴清德如預期當選總統，民進黨過去執政所留下的陳㢌，將會更加嚴重，再加上兩岸隨時可能爆發軍事衝突的疑慮，賴清德連任的難度不小。屆時民眾黨要再派柯文哲選總統嗎？如果不是，還有誰夠聲望嗎？反觀國民黨，除了侯友宜外，還有卸任後的媽媽市長盧秀燕及其他縣市長，甚至也不排除讓台北市長蔣萬安提前上陣，民眾黨缺乏有行政首長經歷的政治明星，要不泡沫化也難。綜此，這也是柯文哲為何會說藍白最後一定會合的根本原因。

（作者為南華大學國際事務與企業學系教授）

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