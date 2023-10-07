肉商新興跟瑞騰，把美豬竄改成加拿大跟英國豬。洗產地的，是無良廠商。無能顢頇的是民進黨。但幕後黑手，是美國的霸王施壓。

美國施壓，逼台灣吃美國瘦肉精豬肉。台灣進口美豬2年半。2年半來，大家都不知道美豬進口後，跑到哪裡去了？人人想問，人人不知。

台灣得過且過。人民沒有能力知道，官方自己也不想知道。當初進口美國豬，是美國施壓兼拐騙，步步進逼下，台灣人子自己同意進口美國豬的。民進黨信誓旦旦，保證會從源頭管理。可是，一切都是騙。

在食藥署跟縣市聯合稽查下，追到新興跟瑞騰兩家無良進口肉商。把美國進口的豬肉，標示為加拿大跟英國豬，賣給完全不知情的無辜客戶。這些客戶很慘，因為他們向肉商訂貨時，明明不要美豬。可是，被詐騙拿到美國豬，賣給更無辜的消費者吃。

肉商還無恥的，振振有辭的說，會洗產地，是因為說是美豬，就沒有人買了。他們欺騙了信任他的無辜商家，利用商家的信任賺得暴利。這些商家被陷害，在不知情下，讓上門的消費者吃下美豬火鍋、滷味、貢丸……。這一切，是誰的錯？

第一、無良肉商當然跑不掉。不要以為這些廠商只是違反商品標示，或只是違反食安法。這是刑事犯罪。是妥妥的詐欺，跟偽造文書。應該一罪一罰，賣給81個餐廳，那起碼是81次犯罪。要讓不肖肉商把牢底坐穿，讓還想這麼幹的人多想想。受害的餐廳，也應該共同對肉商提出高額的民事賠償。讓犯罪者付出代價。

可是，只有肉商是壞人嗎？民進黨政府，不應該負起責任嗎？既然全黨上下支持美豬進口，又拍胸保證會讓每一塊美豬流向都清清楚楚。現在證明，一切都在騙。民進黨，出來走兩步啊！

原來政府的登錄系統，竟然完全依賴肉商的良知。肉商進口美豬，只要不登錄系統告知豬肉去向，系統竟然不會警示。各縣市要追查，也很難進入食藥署的系統。所以，開放美國豬進口2年半，直到現在，我們竟然發現，美國豬靠著詐騙去了哪裡。

系統不是沒有。有雲端可以登錄，可以勾稽，可以追蹤。問題是系統寫得很爛，肉商買了美豬，只要沒有依法申報美豬去向，就神不知鬼不覺。美豬只進不出，系統竟然無聲無息。衛福部當初花了很大的功夫，搞出華而不實的食藥五朵雲系統。唐鳳的天價數位部，更花掉人民鉅額經費。抓不了詐騙集團，也追不了美豬詐騙。人民給了民進黨所有的資源跟信任。民進黨還要怎麼辯？

但是啊但是。台灣所有的檢討，只敢檢討到這裡。真正的暗黑，是媒體報導不談的那個。沒有人有膽子，敢檢討美國。

為什麼，這麼嚴格要求原產地標示的台灣，會犯低級錯誤？要知道台灣在2021年1月實施「原產地標示規範」，要求公開向公眾說明產品原產地，以確保食品安全。但是呢，一個大巴掌立刻甩向台灣。

看看美國貿易代表署2021年的《2021年對外貿易障礙評估報告》，就知道貓膩。報告說到美國豬肉進口台灣時，認為台灣的原產地標示「不精確地暗示使用萊克多巴胺的美國豬肉與豬肉製品存在食品安全疑慮。」怎樣，厲害吧。我台灣規範食品原產地，這是100%的好政策，也100%符合WTO。但是美國說，你這是暗示我美國豬不優。

美國的臉皮可真厚，台灣連標示產地都不可以。美國在官方文字上，當然只是表達對台灣的「憂慮」 。但是檯面下，全方面施壓台灣各方面。對於台灣校園不准瘦肉精豬肉進校園，美國AIT也大聲表示不滿。

其實台灣完全可以不進口美國豬。因為台灣人就是不想吃。但是，在美國一臉橫肉的威脅下，台灣跪了，讓美國豬進來。肉商呢，知道只要說是美國豬，就賣不出去。於是心安理得地說謊，把美國豬標為加拿大豬。奇了，你就不能不進美國豬？是因為有壓力，還是有暴利？

即使這樣，台灣也完全有科技技術，有法律，可以追蹤美國豬跑到哪裡。可是民進黨卻放任不管，裝模作樣。這就是美國豬的，悲傷的連環詐騙故事。

（作者為資深媒體人）

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