繼尚未完全結束的巴西進口蛋弊端後，美豬涉嫌洗產地再次掀起國內的食安危機。桃園市衛生局和衛福部食藥署日前在桃園查獲15萬公斤產地標示為加拿大或英國，但實際來自美國的豬肉。據了解，這些豬肉已全數售出甚至極可能已被國內民眾食用。官員坦承，「大概是追不回來」。對此，食藥署表示，並未查獲含萊劑的豬肉，民眾可以放心。然而，一來，蔡政府的所謂食品檢驗，早已失去公信力；二來，難道不含萊劑就可以隨意更改產地嗎？食藥署的說法也太可笑了。

萊豬溯源管理破功

美豬洗產地事件曝露了蔡政府的四大弊端，分別是豬肉供需失衡、美豬溯源管理不周、專案進口補貼對象銷售作假，以及豬肉流向不明有食安問題之虞。

蔡總統在2020年8月28日率領副總統賴清德、行政院長蘇貞昌等一級主管，宣布在2021年開放含萊克多巴胺的全豬，以及30月齡以上的美國牛肉進口。而後國民黨立委林為洲發起「反萊豬公投」，但是未能過關。當初極力鼓吹開放萊豬的蔡政府，對萊豬的無毒無害好話說盡，彼時農委會主委陳吉仲甚至說出萊克多巴胺就像是人類食用的保健食品一般，這種前無古人的經典名言；除此之外，蔡政府還再三保證會做好百分之百溯源管理，要民眾放一百二十個心。

今年6月，消基會抽查通路300件豬肉相關食品，卻一件美豬都沒有，但是根據衛福部食藥署的「豬肉儀表板」顯示，今年截至5月底，自美國進口的豬肉加上豬隻其他可食部位明明有1500多噸，當時消基會即懷疑，是不是有「洗產地」的問題。衛福部解釋稱，進口美豬的市占率僅0.4%，比例非常低，市面上看不到美豬很正常。

今年8月，新北市大台北果菜市場攤商涉嫌「掛羊頭賣豬肉」，被質疑是以進口美豬加工混充羊肉販售，引發食安疑慮。台北市政府接著表示要全力稽查加工肉品。可見「美豬」不見了，恐怕並不是衛福部所稱的比例很低，而是業者違法變造，所以才查不到。蔡政府的溯源管理破功，倒霉的就是吃到美豬甚至萊豬而不自知的台灣民眾。

業者如此無所不用其極逃避美豬，就是蔡政府造成的。蔡政府掛保證強行開放萊豬且不准標示是否含有萊劑，民眾擔心買到萊豬，所以乾脆連美豬都不買，因此影響美豬的銷售量，部分進口商知道消費者對標示產地為美國的肉品沒有購買意願，就擅自更改標示產地為美國以外的國家，這次被抓到改為加拿大和英國就是明顯的例子。

巨額補貼黑箱作業

另一方面，農業部前身農委會表示，為平穩豬肉價格，自今年4月開始專案進口豬肉，當時農委會表示將進口3000公噸。不料，5月起，農委會對進口豬肉每公斤補貼6元，結果進口豬肉數量狂增，至9月底，一共進口了5萬4237餘公噸，其中，美豬進口量從專案前的750公噸，到專案後的1萬500公噸，成長了14倍。部分進口美國豬肉的業者，一手拿巨額補貼，另一手卻把產地改為美國以外的地方，拿政府的錢再欺騙消費者，形同兩頭牟利，可惡至極。

更可惡的是，在野黨和地方政府要求蔡政府公布美豬進口資訊和流向卻遭到拒絕或是一再拖延，情況一如日前爆發的進口蛋問題。海關說，美豬進口商名字屬於個資，所以無法提供，但都已涉及洗產地問題，立法委員和地方政府如果不知道究竟是誰進口了美豬，要怎麼進一步追查流向呢？還是蔡政府知道美豬有各種變身術，擔心外界知道太多，所以刻意暗槓資訊？疫苗、進口蛋、美豬……蔡政府什麼都不讓人民知道，一路走來、黑箱如一，這個政府祕密這麼多，究竟是在掩護誰？

更無能的是，民進黨政府花了超過3億元補貼進口豬肉，但國內毛豬價格仍維持80元、90元甚至逾百元高價，所謂平抑豬肉價格根本就是做白工。

你以為買的是加拿大豬，其實是美豬；你以為吃的是台灣蛋，其實是巴西過期蛋。失德、失能且失格的蔡政府，慷納稅人之慨對廠商的補貼愈來愈多，但民眾卻愈來愈不知道吃進肚子裡的到底是什麼？踐踏人民莫此為甚。台灣人覺醒吧，這樣把人民當芻狗的執政者必須下台！