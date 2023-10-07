藍白整合已進入掀底牌的階段，柯文哲喊話以民調決勝負，輸的退選。雖然這個方向並沒有錯，但民調是主旋律，整合才是硬道理，如此一刀切下，恐怕只會反過來顛覆整合的初衷，難以真正促成藍白生死兩無憾的結盟。

國民黨、民眾黨內心都曉得2024要政黨輪替，除了合作，已經沒有第二條路。接下來雙方要思考的重點，就是如何讓1+1的結果極大化；而採用民調，確實是最科學的整合工具，畢竟數字一出，誰強、誰弱不必囉嗦。

然而，近期藍、白持續釋放缺乏善意的喊話，例如藍營傳出有人主張「侯友宜絕對不可能當副的」，柯文哲則回嗆「比民調、輸的退選」。把話說絕，或許是談判技巧的一環，但支持者看在眼裡難免同仇敵愾，未來縱使侯、柯握手言和，一旦結果不是自己最初支持的對象，恐將導致投票意願大減，甚而轉向票投綠營，落得1+1遠小於2的窘境。

因此，要推動藍白合，雖有必要透過民調釐清誰最具勝選能量，但實際操作卻不該如柯文哲所言的這般粗糙。

以民進黨為例，當黨內初選廝殺過猛，往往會改採「協調」處理。這裡指的協調，實際上仍是由黨中央做民調，最後再將結果私下告知當事人，讓落後的一方有空間對外詮釋自己為何「禮讓對手」。這種折衷的辦法，可讓贏家獲得裡子，輸家也能顧到面子。反觀國民黨與民眾黨，兩黨DNA迥異，雙方支持者更不乏彼此仇視的現象，當然就更不宜血淋淋地公開民調定生死。

整合的目的，是為了勝選，民調只是用以促成整合的工具，千萬別反客為主，讓整合紅利還沒嘗到，就先讓藍白合變成「藍白鬥」。