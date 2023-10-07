自2016年民進黨重返執政以來，每年的「雙十節」似乎都彆彆扭扭，輿情不斷。今年「雙十節」前夕更是爆出大新聞，前總統馬英九公開宣布抵制蔡政府的國慶112周年典禮。理由是民進黨政府一意孤行，連續第3年以「TAIWAN NATIONAL DAY（台灣國慶日）」注解「中華民國國慶」。馬英九痛斥此舉是不折不扣的台獨路線，拒絕出席中樞國慶大會就是拒絕為繞彎、偷渡的台獨路線背書。

馬英九對台獨堅決說「不」一時激起千層浪，不僅許多藍營群眾拍手稱快，還有藍委呼籲所有熱愛中華民國的公職人員共同抵制，台北市長蔣萬安也已經表態屆時不會給蔡政府捧場。退而不休的馬英九儼然成為「反獨」的風向標。

在兩岸議題上，馬英九是一個矛盾體。一方面，他從不迴避自己的中國人身分和對中國歷史文化的熱愛，也經常將「一個中國」掛在嘴邊。2005年12月，身兼中國國民黨主席和台北市長的馬英九在接受美國《新聞週刊》國際版專訪時公開表態，國民黨終極的目標是統一，但目前時機尚未成熟。如此鮮明的中國色彩即使在藍營一眾政治人物中也是無出其右，無怪乎有馬英九的大陸粉絲讚賞其為「台灣最後一個中國人」。

另一方面，馬英九任內在統獨問題上瞻前顧後，敗招迭出，最終落人口實。無論是「不統、不獨、不武」、還是「先經後政」、「只經不政」，馬英九上台後試圖左右逢源，實則進退失據，導致兩岸關係在他任內先是花團錦簇，再是危機四伏，最後一朝傾覆。

儘管馬英九口口聲聲反對台獨，但給人的印象是說得多、做得少。特別在修正「台獨課綱」這一意識形態戰場上，馬英九掌權時沒有大刀闊斧撥亂反正，反而以「為了社會和諧」之名輕易棄守陣地。於是乎，這廂兩岸交流熱火朝天，那廂身分對立愈演愈烈，從而為2016年後兩岸關係逆轉埋下了伏筆。

此外，馬英九為了籠絡綠營群眾也時常口不擇言。在馬英九拒絕為「台灣國慶日」背書後，民進黨立刻反唇相譏，稱馬英九在任時也說過「稱呼我們的國家是台灣或中華民國，都沒有問題。」無怪乎有大陸網友痛斥馬英九是「獨台」或者「暗獨」。

身為國民黨大老的馬英九這回幡然醒悟，以實際行動跟台獨切割當然不排除選戰因素，但也不能完全說是權宜之計。今年春天，馬英九首次到訪中國大陸。根據大陸學者劉相平的觀察，馬對中華民族、中國人的認同不是虛與委蛇，而是發自內心的。在兩岸論述上，馬英九公開表述「我們國家分了兩個部分，一個是台灣地區，一個是大陸地區，都是我們中華民國，都是中國。」馬的幕僚則公開駁斥蔡政府的「兩國論」，明確肯定「台灣當然是中國的一部分」。

至於對馬英九「獨台」的指控，大陸學者也緩頰道，「就當前台灣政治生態而言，這個中華民國還承擔著反制台獨政治符號的作用，對馬英九在大陸宣揚所謂的中華民國不必過於苛求或求全責備。」

馬英九以前總統之尊高調炮轟台獨，已經開了一個頭，接下來就要看朱立倫、侯友宜等國民黨檯面人物會不會跟進了。