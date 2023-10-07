這是新加坡總理李顯龍提出的，也是他最擔心的情況。他說，如果2001年中美在南海爆發的撞機事件再度發生，能輕易解決嗎？他自問自答：「完全不清楚。」

李顯龍10月5日在新加坡舉行的「亞洲前瞻峰會2023」閉幕對談的答問環節時，就現場觀眾提問，第三國各國能做什麼來讓中美關係降溫時，針對當前緊繃的中美關係提出了不少精彩且獨特的論點。

首先，他呼籲各國不要把「一個中國」的問題，看成是民主與專制的對壘，以此為中美關係降溫。他指出，中美關係的走向取決於世界各國對台灣的態度；「一個中國」是全球幾乎每個國家承認中華人民共和國，同時與台灣建立非正式、非官方關係的基礎， ……這是維持現狀的基本基礎（意指必要條件）。李顯龍特別提醒，烏克蘭是聯合國的會員國，如果將台灣類比烏克蘭，認為是值得捍衛的正確一方，而中國大陸是錯誤的一方，「那是在改變一個國際認知的根本基礎，後果十分危險。」

他還補充說，在新一代的媒體的認知中，一個中國的問題往往變成了民主和專制的對立，「這個趨勢是危險的」。

李顯龍也指出，中美以外的第三國不應讓中國覺得，全球在中美雙邊問題上正形成反華聯盟，「不要讓中國感覺到全世界政府聯合起來對付中國。我不認為是那樣，但我想在中國內部有那樣的想法。」

李顯龍的觀察還是挺細膩的。美國為了打壓中國，無論在經貿上、科技上、軍事上，明顯地都是在拉攏一眾盟友或第三者對中國「打群架」，華為即是一個再典型不過的例子，中國會有那種「被聯手對付」的感覺，完全可以想像。他明顯是苦口婆心，力勸也提醒亞洲一眾國家所言所行別讓中國產生那種感覺。

應該看到，當前中美關係或矛盾的本質，其實早已超越了台灣問題，而是上升到了一個21世紀霸權之爭的戰略高度了。美國意識到中國的繼續崛起壯大，勢必挑戰及威脅到他的霸權地位，美國已「別無選擇」地要全力對付中國，把中國往死裡打，這是「修昔底德陷阱」邏輯的第一個層次；如今，中國也終於意識到再如何示好美國也沒有用，美國的「別無選擇」，終於讓中國也只能「別無選擇」，跟美國從交鋒到對決，這是「修昔底德陷阱」邏輯的第二個層次。所以我認為中美兩強遲早走上最終對決已是大概率的趨勢。

或許李顯龍也有這樣的觀察，他也擔心明年美國總統大選之前，候選人無可避免會打「中國牌」爭取支持，這很危險，所以他希望中美兩國元首能在11月的APEC峰會中會面，以緩和降溫，先過這一關再說。

回到李顯龍的神來之問，如果中美再度爆發撞機事件會如何？能輕易解決嗎？跟22年前相比，中美的互信早已不再，中美雙方在西太平洋的實力也早已翻轉，還有更關鍵的，北京或許已把台灣問題的徹底解決列入既定時程，那麼，如果真的再來這麼一個偶發事件，結果會如何，除了新加坡等東亞國家，或許這才是美國現在最擔心的。

（作者為鳳凰衛視資深評論員）