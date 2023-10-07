國慶連假首日，侯友宜透過競辦就「藍白合」發表聲明：重申民調是「重要參考」，但不應是「唯一方法」，民眾期待藍白合共同實現政黨輪替，但不要只用民調搞成「零和」遊戲，應設法讓理念相同，再談方法整合。侯營此舉，形同是對放話輸家退選或決定副手的柯文哲，給了一個軟釘子。表面上，藍白皆說要堆疊善意，如今卻有陷入意氣之爭的風險，這如果是提前累積整合破局、操作棄保的「相罵本」，真是叫賴清德作夢不笑也難！

藍白合迄今仍欠缺具體可行的實際方案、機制及時程表，更別說雙方嚴重缺乏默契、磨合與互信基礎。最大共識大概就是共同邊緣化、不甩宣稱突破連署門檻的郭台銘。

先從整合方案來看，目前不管是朱立倫、柯文哲或侯友宜，均口徑一致地稱藍白合或政黨合作，應先尋求核心價值、政策理念相符，避免淪為政治分贓，招致民眾反感。但回歸政治現實面，藍白合癥結所在與亟需回應的關鍵問題，還是「誰配誰」？除了正副總統怎麼搭檔組合外，包括藍白已提名「強碰」的區域立委是否要打破重來？接踵而至的不分區立委名單，藍白政黨票又將如何競合？

而如何產生上述整合方案的解決機制，更是藍白合不合得成的「重中之重」。對此，藍營持續採取「拖」字訣，意欲透過展現手握14執政縣市、30多席立委等「政治實力」，全面動員團結威逼柯文哲。

然而，柯也非省油的燈，從一開始傳出他在內部會議飆罵國民黨不當副手、不比民調「去死吧」，緊接著又出席深藍軍系場合放低姿態改稱「最後一定會合」，接著柯營接連拋出比民調輸的退選，並又調整成由輸家決定副手、找5家民調公司等，主張幾乎是每日一變，令人目不暇給。

柯之所以會有如同「賭徒」般的氣魄，背後用意正是為了反將國民黨一軍，反正這場選戰對柯而言，本來就沒有「輸」的問題；但反觀，現階段藍營還意外陷入「好油」自導自演大翻車、馬文君潛艦洩密案疑雲等泥淖。於是乎，柯以民調殊死決勝負，作為政治「梭哈」談判籌碼，藉此搶回藍白整合的主導權及話語權，以擺脫藍營的步步進逼。

總統大選倒數不到百日，藍白整合時間益發緊迫，再繼續歹戲拖棚，不僅基層支持者耐心已快消磨殆盡，去年選戰好不容易匯聚而成的「下架民進黨」龐大民意，及「討厭民進黨」的仇恨值，也幾乎快消散退潮。眼看綠營好整以暇高喊「賴蕭配」往前推進，朱柯侯等人豈能不汗顏？

（作者為自由撰稿者）