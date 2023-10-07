國民黨總統候選人侯友宜九月中訪美並投書《外交事務》期刊，大談未來治國願景。觀諸各界評論和批判，主要針對其國防與兩岸關係政策，特別是「三Ｄ戰略」─嚇阻、對話與降低風險。觀察其內涵，這套論述確實提出台灣在國際上可扮演六大角色，強調務實且同時運用多重手段的政策，令人備感期待。

鑒於美中正進行一場長期且全面性的戰略競爭，加上北京對台行動軟硬交錯，綜合政治、經濟、軍事手段施壓，無論選後總統寶座落入誰人之手，都要面臨我國在「兩大之間難為小」、諸多變數「非操之在我」，以及國際活動空間有限的困境。

侯友宜在專文中表示，台灣在國際上可扮演六大重要角色：「區域秩序與民主價值的維護者、科技創新與數位轉型的領航者、永續發展與綠色經濟的推動者、人道關懷與援外的貢獻者、兩岸和平的促進者、台海安全的捍衛者」。筆者觀察三點如下。

首先，侯友宜並非消極應對時局，而是發揮積極與主動的精神，主張在國際與兩岸層次扮演維持穩定，甚至是促進和平的一方。另一方面，科技、數位、永續發展、綠色經濟與人道援助等非傳統領域既是我國強項，同時也是全球共同關心的公共議題。預期為各方接納的可能性較高。

其次，上述非傳統領域協助我國擴大國際空間並非侯友宜之創見；綜觀各方候選人雖然也在不同場合提出藉由非政治領域推動國際交流與參與，卻未如侯友宜拋出全面整合我國既有優勢與影響力，傳統與非傳統手段相輔相成而促進國際參與。事實上，國家政策牽一髮而動全身，任何領域的政策都與其他面向政策具高度關聯。因此，候市長能以整體面思考台灣未來應如何擴大國際社會參與，足見其目光獨到之處。

最後，投書雖然並未對六大角色的實質內容作出清楚的論述，合理推測應是篇幅限制，故無法進一步著墨。但若結合文中其他部分可見，侯友宜實際上已經提出政策藍圖。在目標上，實現台海與區域的穩定與和平，以及爭取國際社群對我國認同與奧援；在作法上，透過全面性布局，在高階與低階政治議題同時並進。至於在合作對象方面，則不限於美、日等傳統支持者，涵蓋澳洲、韓國、印度及東協國家。

長久以來，面臨艱難的國際處境，尤其是來自北京的政治打壓，如何擴大國際空間參與一直是我國各界關注的重要課題。相較其他候選人，侯友宜正視當前形勢並提出務實且穩健的方案，預期可在國際場域建立新的著力點，擴大我國對國際事務及活動的參與。

（作者為中華戰略前瞻協會研究員）