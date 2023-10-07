日前傳出美國華盛頓國家動物園決定將3隻大貓熊歸還中國大陸；在此之前，已有包括亞特蘭大等3個動物園已經、或將在明年底前，把園內的大貓熊送返大陸，此後美國動物園將再無中國大貓熊。雖說主要原因是租約到期，但如非美中關係緊張，貓熊問題不斷成為兩國網民間的爭議，租約到期後雙方再續約即可，何須全數送回？美國全數歸還大貓熊，自然令人有負面的解讀。

見證兩岸之間的溫情

不只美國將貓熊歸零，日本已於今年2月，將超人氣的大貓熊香香歸還大陸；荷蘭奧維漢茲動物園的3歲大貓熊夢星也在9月返回中國；英國愛丁堡動物園則將在今年12月將英國最後的2隻貓熊送返中國大陸；澳洲阿德萊德動物園則預計在2024年將澳洲唯一的一隻貓熊送返中國大陸。

西方世界陸續將貓熊送返，令人想到台北的貓熊家族。2008年四川贈送2隻貓熊「團團」和「圓圓」給台北市立動物園；台灣於2011年4月回贈給大陸一對長鬃山羊與台灣梅花鹿。兩岸互贈保育類動物，以及團團和圓圓饒富深意的名字，見證了當時兩岸之間的溫暖情懷。

團團和圓圓這對情侶貓熊，產下2隻母貓熊「圓仔」和「圓寶」，一家4口在台灣過著幸福快樂的日子，也成為北市動物園的指標明星、鎮園之寶。因為貓熊的進駐，北市動物園平均每年吸引了超過300萬的入園人次，並帶動周邊文創產業的商機與發展；2014年圓仔公開亮相，加上動物園100周年慶，入園人次創下420萬人次紀錄，足見台灣民眾的喜愛。

和美歐及日本貓熊不同的是，台灣的貓熊來自大陸的贈送，而非租借，不但沒有租約到期即須歸還的問題，大貓熊所生的小貓熊也不必依約送回大陸，可以留在台灣。台灣民眾早已把團團、圓圓和牠們2個可愛女兒視為一家人；圓仔出生時還被暱稱為是台灣的全民寶貝。

不幸團團似罹患惡性腦瘤於2022年11月19日病逝。當時有大批粉絲湧入「貓熊館」，表達對團團過世的哀傷，感謝牠14年來的陪伴與帶來的快樂。曾在美國總統拜登家的狗過世時，迅速在推特上留言「為您失去所愛感到難過」的蔡英文總統，卻對團團離世未置一詞，她的冷漠與雙標令許多台灣網友憤怒。蔡英文可以為一隻和台灣毫無關係，遠在美國的狗哀悼，卻對台灣土地上，和民眾有過無數互動的團團離世無動於衷，難道不是因為意識形態掛帥之故？如果連對可愛的貓熊都還是一點基本的溫暖都吝惜顯現，這樣的執政者實在是讓人感到非常失望甚至悲哀。

貓熊是兩岸和平使者

北市動物園3隻貓熊皆為雌性，而且圓仔早已到了適育年齡，圓寶也很接近了。今年4月曾傳出大陸有意送貓熊給台北市政府，好與圓仔配對，但北市府並未證實；北市動物園則表示，今年11月將舉行全球大貓熊繁殖保育會議，園方將會全力為圓仔爭取機會。

圓仔是不是能夠爭取到合適的對象，牽涉很廣，除了大陸和國際專家的意見之外，台灣方面的陸委會及包括農業部和林業及自然保育署等專業機構都必須同意。目前兩岸關係冰凍，蔡政府對此明顯並不積極。韓國瑜擔任高雄市長期間，曾有意爭取大陸貓熊到壽山動物園，陸方回應很正面，但後來不了了之，真是可惜。

即使如此，北市府的態度仍相當關鍵。畢竟台北市立動物園不但是台灣資源最豐沛、預算最高的公立動物園，在照養貓熊、協助其婚配孕育下一代有一定的經驗，也得到國際肯定，具備迎接新貓熊來台作圓仔良人的條件；台北市政府應盡快向農業部提出申請，因為從申請到通過各種手續還需要一段不短的時間，可不要耽誤了圓仔的良緣，圓圓當年就差不多是在這個年齡時產下了圓仔。

北市動物園照顧團團和圓圓一家十多年來，貓熊的照養和醫療等專業技術上已獲得長足的進步，也培養了專業人才，並和大陸及國際建立了專業人脈網絡，這些對北市動物園乃至於全台相關機構照養其他瀕危動物，都有很大的幫助與貢獻。

帶給社會溫馨和諧氛圍的貓熊是兩岸的和平使者，期盼圓仔、圓寶早日覓得良緣，團圓家族繼續在台灣繁衍新的世代，並預告兩岸融冰的契機。