2012年1月6日，蔡英文總統在臉書問了個直擊靈魂的好問題：「過去四年，你過得好嗎？你找工作有沒有比以前容易？薪水能買得起的東西，有沒有變多？你是不是害怕沒有工作，覺得生活沒有保障？你的辛苦和困難，政府有沒有聽到？面對未來，你是不是更無力」？如此擲地有聲，直擊人心，放下身段全力和年輕世代搏感情，也難怪小英當年能把國民黨扳倒，也才有民進黨近七年多的全面執政。

但是上周立法院總質詢，我以相同的問題就教內閣官員時，主計長朱澤民等官員卻理所當然地回答「過得很好」。綠官們大言不慚的態度令人驚呆了，彷彿其等和一般庶民真的活在不同的平行宇宙。

民進黨執政7年多，一般庶民過得很好嗎？恐怕未必！

如今，台灣在政策迷航下，繼續向下沉淪！國家大政不僅欠缺前瞻視野，政策也炒短線，更嚴重的是數據黑箱，預算浮編，凡事只知大撒幣！也難怪近8年，台灣一路走來、步步驚心！

國家迷航，人民自然看不到未來！生活飽受通膨與低薪所苦，實質薪資下跌，房價高不可攀；體感經濟陷入寒冬，百業蕭條，一般庶民只能卑微的努力求生存！

反觀綠民官們，不論專業，只要有位子就塞。滿朝盡是派系分贓、裙帶關係，門閥政治橫行，果真是一人得道 雞犬升天？只要顏色對了，不論專業、不論能力，官員的配偶、兄弟姐妹或子女都可以分一杯羹、步步高陞？也難怪綠官們直說日子過得越來越好！

官員本是公僕，自應為民服務。只是政務官們無所事事的日子過久了，竟不知民間疾苦，還失去良知，為政黨服務？再加上行政機關沈迷於數字遊戲或偏好用似是而非的詞彙愚民。時間一長，連官員自己都無法分辨數據的真實性和真相，導致問題惡化，也喪失應變預警的黃金時間。

以我剛出版的《國政急診室－李貴敏政論集》為例，在梳理近期政論文章過程中，感觸極深。不論是經濟衰退、通膨衝擊、物價、國家財政、能源缺口，乃至於蛋荒、蛋價，都非一日之寒，多數問題早已延續一年多甚至兩年以上！但是綠官們始終無知、無為，不但不檢討改進，還打死不認，堅持黑箱和利用側翼帶風向或轉移焦點，以遮掩事實真相。這種惡意與怠惰的態度，不但無法解決問題，反而延誤問題的解決；而導致民間概括承受行政官員們失職的慘痛後果。

不可諱言，挽救政策迷航的台灣，已是當務之急！唯有掌握全球政經變局，誠實面對台灣經濟與產業所遭遇的種種風險與危機，才得以對症下藥，制定出澤披未來世代的戰略， 也才能讓台灣重返康莊大道。

為此，盡速調整國家戰略布局，撤換坐井觀天、我行我素的官員，讓專業的人坐上專業的位置，台灣才可能平安步出急診室！誠如陳冲前行政院長所言，台灣最需要的是仁醫、良醫，可不是死亡後確認死因的法醫！如今，台灣唯一解方是民眾自救，只有換個肯面對現實、有改革決心和能力的政府，台灣才有重回正軌的機會。

（作者為立法委員）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※