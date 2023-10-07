今年4月蔡英文總統訪美，風光地與美國眾議院議長凱文‧麥卡錫（Kevin McCarthy）在加州晤面，兩人熱情地握手致意。沒想到才短短半年的時間，這位加州出身的議長竟在共和黨佔多數的國會眾議院中，被以216比210票罷免。

在美國眾議院超過230年的歷史中，從來沒有一位議長在任期中被罷免。適逢美國國會多事之秋，包括對烏克蘭的軍援以及下個月政府可能面臨關閉的問題，都將要很快地在國會討論表決。凱文·麥卡錫的倒台，無疑會為美國國會帶來不確定的未來。

麥卡錫之所以會被成功罷免，乃是因為有8名共和黨議員倒戈投了贊成票，其中最主要的原因就是要懲罰他日前與民主黨合作，通過了一項可以讓政府繼續開放到下個月的法案。這些極右派的共和黨議員原想利用杯葛預算讓政府關門的籌碼，來迫使拜登政府大幅削減開支，孰料麥卡錫在最後一刻與民主黨妥協，因此深感不滿與憤怒。這凸顯了當今共和黨部分人士的激進主義，也與過去幾年民主黨在議長南希·佩洛西（Nancy Pelosi）領導下控制眾議院時的團結，形成了鮮明的對比。

令人不解的是，眾議院的民主黨議員原本可以幫助麥卡錫保住議長寶座，特別是他在上個禮拜才剛剛與民主黨合作通過了一個臨時法案，避免政府關門的窘境。但是沒想到最後所有208 名民主黨議員都一致投票反對他，導致麥卡錫以 216 比 210票，非常尷尬且又沒面子地被罷免。

民主黨打的如意算盤當然是希望能夠藉著共和黨的內亂，來提高民主黨總統大選的勝算。尤其是近期的民調顯示，美國人民對拜登總統的年紀以及施政表現都不甚滿意，共和黨的內訌將有助於選民最後可能會將當前的政局亂象歸咎給共和黨，進而降低共和黨在2024年贏得大選的勝算。

不過麥卡錫的垮台也有可能會給民主黨帶來風險。麥的溫和路線讓他可以與民主黨合作達成妥協（無論過程多麼令人不快），包括讓政府暫時保持開放，並提高債務上限。如果他的繼任者無法做到這一點，那麼拜登的民主黨政府將會被迫承擔許多經濟和政治上動盪的風險。

烏克蘭戰爭就是一個例子。除非美國國會能夠通過一項幫助烏克蘭的新法案，否則美國對烏的援助將會大幅下降。而目前所知的是，下一任的眾議院共和黨議長礙於黨內極右派的勢力和輿情，預料將不會像麥卡錫那樣持續支持對烏克蘭提供大量援助，這將會讓俄烏戰爭的局勢產生重大變化。

麥卡錫的挫敗代表了美國共和黨黨內激進主義的抬頭，這將有助於川普出線代表共和黨參加2024美國大選總統的機率。倘若民主黨最後仍是由拜登出馬競選連任，那麼在兩個不甚討喜的爛蘋果中，民主黨是否能夠贏得2024的總統大選，只怕還是是未知之數。台灣應該￼未雨綢繆，面對美國可能的變天，做好沙盤推演，以防美國一旦改變對中策略，才不至於進退失據，措手不及。

（作者為美國伊利諾芝加哥大學教授）

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