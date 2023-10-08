前文多次提及絲路，本文主張這亙古至今的絲路，實際上是歐洲、非洲及亞洲各地人民，自然而然，為了生存和發展，經由物與物的交換而逐步形成固定的貿易，這貿易包含各種物品、原財料、技術、各種知識及思想的交換或交流，不論沿途政權如何興滅變換，這種貿易無論在衝突或和平狀態中，一直存在。

貿易是人類文化因交流而繁衍發展的根源，試看遠古至今，陸上絲路和海上絲路各地區民族或國家的興起或衰亡，便知前面所指貿易為繁衍發展根源說，實非虛語。絲路像無數微血管和主動脈血管作網狀型存在於歐洲、北非、西亞、中亞、東亞；血管正是輸送營養成份以維持生命的通道。東方絲路的起頭是中國，西方應是歐洲含北非，主要是沿著地中海四周周圍的地帶。

我們所稱的希臘，實際是指地中海東北角海域及地域的一塊區域，其代表城市為雅典。故從貿易通道的觀點看，希臘是地中海四周周圍貿易的一環。若從絲路的觀點看，希臘是西方世界和西亞、中亞、東亞貿易的一個重要中介點。希臘的地理環境是海岸線長，山陵地幾占80%，沒有廣闊的平原，於是先天成就它依賴海洋及陸地上的中介點謀生，主要就是通往各地的貿易事業帶來經濟的繁榮，使希臘在公元前9世紀我國西週末期，在希臘本島、黑海沿岸、義大利南部及小亞細亞等地上，出現了各種城邦、王國和殖民地。

希臘這一招數，並非希臘所獨創，在西方文明中的腓尼基人是先行者。腓尼基人是閃米特人的一支，閃米特人又稱閃族，是起源於阿拉伯半島和敘利亞沙漠的遊牧民族，可算是西方的胡人。移居到地中海東岸接近於今黎巴嫩和敘利亞地區後，面對地中海，被迫靠航海貿易謀生；在全盛期曾控制了西地中海的貿易，也在中東和北非建立了不少殖民點，當然也影響了希臘。

為了便於修築堡壘以及防禦工事，大部分的腓尼基城鎮都建在沿海地帶，而且是各自獨立的，成為今天地中海國家民族組成的一部分。原本道地的遊牧民族，隨著環境的變化，竟變成了道地的遊貿民族，這「遊牧」與「遊貿」間一字之差，也顯現腓尼基人的不易與貢獻。腓尼基人最初使用蘇美爾人創製的楔形文字，為了貿易上的方便，約在公元前1000年左右，他們以原始迦南字母為基礎，合併埃及的部分聖書體（一種象形的表音文字）和簡化後的楔形文字，設計出了22個腓尼基字母。希臘人後來在這腓尼基字母上，又加上了幾個母音，完成了字母的完整應用，成為後來歐洲各類字母的先祖。

腓尼基字母，與希伯來字母、希臘字母和拉丁字母是同源的文字；和華夏中國的甲骨文、籀文、篆書、楷書的同源似相當。但甲骨文出現約公元前17世紀至公元前11世紀，較腓尼基字母的出現早些，而且甲骨文本身已經是一種發展得相當成熟的文字系統，所以中外學者認為它應該還有一種更原始的文字存在。民92年至95年（公元2003～2006）間，浙江省平湖市林埭鎮莊橋墳遺址的發掘，在良渚文化遺址中發現240多件器物有刻畫符號，考古界人士認為是甲骨文的一個可能的起源，稱之為「良渚原始文字」，美國學者吉德煒（David Noel Keightley），就認為殷商甲骨文源自於良渚文字。但民48年（公元1959）在山東位於日照市莒縣考古發現大汶口陶文，該陶文的刻畫符號，似具備抽像意義，故不少學者認為大汶口陶文就是殷商甲骨文與現代漢字的直系先祖。

後歷史學家李學勤主張，良渚文字演變為大汶口陶文，再演變成殷商甲骨文。但無論良渚文字或大汶口陶文，在時間上雖接近蘇美爾的楔形文字，而在系統性的表達意義來說，比較上顯得太簡單了。但在民103年（公元2014）浙江省義烏橋頭遺址的發掘，發現一個可以上溯一萬年以前新石器時代，屬於上山文化的遺址，出現一具完整身高為1米73的男性遺骸，側身屈肢，碳-14測年結果是距今8000多年以前；懷裡「抱」著一隻紅衣彩陶，陶面上有一明顯的乳白色或短或長的槓型符號。

在其他的彩陶上，也多有一些乳白色符號凸起，有些3個一組，有些6個一組，形狀有3條槓，或者3個點（短槓），若不代表某種含義，譬如起碼的陰陽概念，那為何要費時費事，塑造在彩陶之上？其中有一個彩陶，所塑造的符號明確為豫卦，這符號的意義，在易經中是「利建侯行師」，即利於建立諸侯，行軍征戰；預則立，不預則廢。另在前述男性遺骸懷抱彩陶上的符號是謙卦（照片不十分清楚）；這符號的意義，在易經中是：謙，亨，君子有終。一個人能屈躬下物，先人後己，以謙虛的態度待人處世，諸事自會順利；但是只有君子才能始終保持謙虛的美德。

以上所述3個一組或6個一組，形狀有3條槓，或者3個點（短槓）的符號，本文認為是早期約9000年前《易經》的實物呈現，這符號竟攜帶著糸統性、豐富的理性思維和人文關懷，一直流傳至今，能說這些符號不是文明的呈現？

（作者為前中科院第二所資深研究員）

【未完待續，朱偉岳專欄每周日刊出】