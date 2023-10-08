關於藍白如何整合，柯文哲強調要用一套「標準」，來決定整合的結果是侯或柯為總統候選人。

其實，不管是用民調或政策辯論，贏者為正，輸者退選，都是用零合遊戲的思維來決定整合方式。

然而，柯跟侯應該都很清楚，二人中不管誰退選，贏者都有損失輸家支持者選票，最終還是敗給賴清德的風險。所以，為了下架民進黨，柯或侯都不能退出大選，這是藍白合的基本原則。

不過，柯說要用一套「標準」來決定誰為正，這話也有道理。關鍵是：要用什麼為標準？

不久前，柯曾表示，應該恢復立法院對閣揆任命行使同意權。更早前，他還說過，如果他當選總統，會請國會最大黨組閣。這表示，柯很了解，在政策推行過程中，立法院扮演非常關鍵的角色。沒有國會多數黨的支持，行政體系，包括總統府和行政院擬定的政策及其預算，難以在國會過關而落實執行。

既然如此，國民黨與民眾黨相較，哪一黨在下屆立法院中會有較多席次，照柯文哲對國會角色的重視來看，豈不就是決定藍白如何整合的最務實「標準」？

試想，如果柯為正而侯退選，就算柯能勝選，柯任命的閣揆及其內閣成員，必然成為民進黨立委強烈杯葛對象；國民黨立委如果因為侯被逼退而有所不滿，也不支持柯主導的行政體系，請問，柯在民眾黨立委席次最多十餘席的狀況下，要如何推行新政、施展抱負？

但如果是侯柯配而勝選，侯在任命閣揆及閣員時，必然要尊重柯的意見。府、院要推行的新政，也會受到國民黨及民眾黨立委，乃至部分無黨籍立委的共同支持，形成反制民進黨立委杯葛法案的一股穩定力量。如此，則藍白合不僅可以先在大選中獲勝，勝選後，也才有府、院及兩黨立委合作下，實現兩黨共同政見的空間。

所以，柯既然看重國會在政治順利運作中的角色，就應該將侯柯誰正誰副的問題，與藍白兩黨立委席次多寡，做連動考慮。柯一直自詡為理性、務實又講究科學的從政者，豈能不考慮將侯逼退自為正之後，在總統大位上，因缺乏藍白立委統合支持，而一手造成的新政窒礙難行？

關鍵是，藍白怎麼整合，不但要讓藍白選票相加而非相減，以達成下架民進黨的目標，更要考慮到，如何整合而勝選後，政府才有行政、立法體系充分合作，推行新政的機會。

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