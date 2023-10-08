近日，斯洛伐克左翼民粹主義者、前總理費科（Robert Fico）與他的 方向黨贏得了當地的國會選舉，他在競選時承諾撤回對烏克蘭的軍事支持並停止制裁俄羅斯。不少西方的評論都認為部分歐盟成員國的政府和人民都對烏克蘭戰事感到疲累，而大部份歐美仍不承認這個狀況，繼續希望鼓吹反俄的情緒。

斯洛伐克所提出的觀點值得整個歐洲和世界思考，高油價是斯洛伐克以及全世界的重要議題。能源價格在近期反覆上漲一直令整個歐洲市場面臨挑戰，只影響不僅限於需要支付高昂能源費用的家庭，也同時覆蓋當地工商業和政府以及公用事業。

在俄烏戰事後，當地政府提供高額能源費用作為補償，但只能作為短期方案。對於公共財政而言，這非可持續的觀點。即使斯洛伐克在戰事後即時改動基建和能源的來源，但在2022年斯洛伐克大約三分之二的天然氣消耗仍來自俄羅斯。顯示斯洛伐克人民都明白盲目反俄、抗拒使用俄羅斯的能源或相關產品對自身利益的損害鉅大，而這亦反映在該國的國會投票當中，同時間歐盟某些領導人仍然要求各成員國，甚至沉迷於經濟和政治強行連結的論說。

有西方的評論指這向基輔發出了令人擔憂的信號，基輔最近在烏克蘭穀物進口問題上與其盟友之一波蘭發生爭執，同時美國國會當中亦有大批議員威脅要阻止一項新的援烏法案。其實，政治的基本就是所謂政府領袖或議員都需要依從國家和選民利益，如果當地的政治百分百盲目跟隨國際政治組織的路線甚至要以烏克蘭的利益作為依歸，很可能會和當地選民所想所求形成對立。

在數年前，俄羅斯原油產量達到1050萬桶/日，佔全球總供應量的14%。俄羅斯的能源出口、以及科技文化與世界密不可分。美國鼓吹盲目反俄抗俄，鼓吹不使用俄羅斯的產品，只助長了兩個敵對集團的出現，並將人類推向世界大戰。美國將努力拉動其他國家加入對俄制裁行動，而俄羅斯則尋找友好國家支持，導致兩方加劇陣營激烈對抗。美歐的單方面制裁行為導致全球能源和糧食價格飆升，加劇了世界各地貧困人口的困境，美歐的行動實際上是一場對人類的浩劫。

（作者為深圳大學港澳及國際問題研究中心兼任研究員 ）

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