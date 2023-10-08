副總統也是民進黨籍總統參選人賴清德赴中山大學與學生互動時，出現令人印象深刻的難堪一幕。當學生赫然提到對於民進黨諸多貪污弊案事件，賴有何解決之道時，卻得到賴「有何具體貪汙事件?」的反問，學生迅即徵求在場同學提供案例，快速不斷地得到新冠肺炎疫苗採購、台南光電、進口雞蛋、新竹棒球場案……等的「貪食蛇式」的答案接力聲援。這一幕相信足以讓綠營嚇破膽，原來七年下來的執政劣跡幾乎無所遁形，也才會反映在學生講座上如此的不得民心。

一眾學生的集體反應絕非政黨操控下的自導自演，而是對於綠營執政罔顧人民觀感蠻橫硬幹非常不爽的真情流露。此也一一對照在目前綠營荒腔走板的施政意圖，包括進口雞蛋、公費流感、美豬標示等食安、藥安層面均告潰堤的現實上。由此說明了賴清德的反問舉動，在在暴露了其缺乏站在人民立場的同理心，一心只為擁抱權力的真實一面。

如今民眾毫無選擇或間接被迫選擇吃下有疑慮超思進口巴西蛋、打上一針信譽有虧的高端流感疫苗、吃下滿口遭惡意洗產地的萊豬，這些完全都是在政府行政失靈與縱容下的產生的政策不良品；甚至導致不分、藍綠與中央、地方，在抄查巴西蛋、學童流感疫苗意願處理、追查美豬標示的行動上，開始陸續出現與中央部會政策態度乖離的做法。而行動的結果無不呈現嚴重打臉中央政策，讓地方只能為錯誤的政策替中央擦屁股的無奈。

此情此景，猶如清末中央慈禧太后重用義和團引來八國聯軍的禍事後，東南地方督撫為求保民避免殃及池魚，李鴻章等人先後抗命「此亂命也，粵不奉詔」實施「東南互保」政策，成功避免了戰事的擴大，實也是替無能的中央朝廷錯誤政策善後「擦屁股」。如今蔡政府一干錯誤政策留下了一屁股的後遺症，讓地方政府疲於奔命的善後「屁股擦到飽」，賴清德好意思蒙眼噤聲?

美國廢奴運動家溫德爾（Wendell Phillips）曾言：「民主的果實若不每日摘取便會腐敗。」從「大學生之怒」的意外事件來看，蔡英文政府上台已屆七年餘，「民主的果實」已被加工成執政利益，通通讓民進黨執政獨吞摘取殆盡。只留下腐敗的臭蛋、沒人敢打的高端疫苗，還有數以十萬噸計的假英豬、假加豬亂竄市面的混亂執政局面。

人民也想問賴清德副總統一句，孰令致之?（作者為自由撰稿者）

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