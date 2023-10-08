隨著潛艦國造召集人黃曙光(左)、前海軍顧問郭璽(右)接連放話引發爭議，更多內部被牽扯出來。（合成圖／資料照）

﻿近日喧鬧一時，並可能動搖國本的「潛艦國造」疑案，其實早就有跡象，但是台灣朝野都視而不見，麻木不仁的現象，為我們的國安前途蒙上了陰影，真是可怕！

我國檢調單位面對「潛艦國造」所產生的疑雲，慢條斯理的展開檢調工作，縱放查案先機，該當何罪？

法務部長蔡清祥十月二日才公開表示，有關該案已由最高檢查署分案，將由高檢、台北地撿、高雄地檢、調查局等單位分別展開偵辦。

這是潛艦國造案傳出不正常現象已有五、六年的時間了，而官方檢調單位現在才作首次公開表態，這種蝸牛似的反應，讓人驚訝，也讓人擔心。

2018及2019年，就傳出國民黨籍立法委員馬文君，在立法院的國防外交委員會的秘密會議中，多次抄記相關資料外出，並有電話連絡可疑人士的違規行徑，民進黨立委黃天麟、王定宇等人經提示後未見改善，遂將馬文君行為註記，並透露給外界知道。

當時民進黨的立委黃天麟及王定字等人，既然已經注意到馬文君的不尋常動作，為何不作更多積極的舉發，至少可將馬委員違反祕密會議規則的行為，移送立法院紀律委員會處理，並作成記錄，供日後追究責任之依據，更有必要提示調查單位注意。

當時黃、王两委員沒有舉發的行動，經過四五年後的現在，突然勇敢的出來指證歷歷，實在有違常理，也可證明他們在維護國家利益方面，失去了很多調查的時機，是非常失職的，也是應該受到譴責的。

直到日前，海軍潛艦國造專案小組召集人黃曙光，公然指控有人一直阻擋潛艦國造的進行，並為了蠅頭小利而出賣國家，但他並未指名道姓。在隨後就由與此案有密切關係的郭璽，跳出來指控該人就是國民籍的立委馬文君。

黃郭兩人顯然手中握有很的證據，而且時間長達數年之久，那麼為何又不提供給檢調機關進行偵辦？這兩人知情不報值得玩昧。但以黃曙光的職務而言，是有瀆職的確切事證，有關部門應該據以追究。

隨後又爆出有韓國池姓造艦顧問，在與郭璽不合後，在兩年前將錄音檔、圖檔、韓國助台造艦人名、及另外三千多檔的資料，一併交給國民黨的江、馬立委，及民進黨的黃、王立委，造成後來馬文君把資料轉送給國內相關單位，及外洩相關情資給韓國的風暴。

在這個階段可以看出在收到資料後，只有馬文君有動作轉給有關單位，而其他民進黨的黃、王、及國民黨的江姓等立委，都沒有採取任何行動，這幾位接受民間陳請，而且事關國家的重大情資，卻沒有在兩年間作出適當的動作，延誤偵辦期間，𣎴作自我檢討，現在才出面指控立法院同僚，他們的怠惰和不作為，也應該受到選民的檢驗，和相關單位的追究。

馬文君兩年前轉送資料給四個單位時，包括了國防部及調查局，而這兩個為國安把關的政府部門，卻在兩年之間毫無作為，直到最近事情鬧大了，才由法務部長蔡清祥在近日宣稱，已由四個檢調單位分案展開調查。

目前此案已經鬧得全國𣎴安，媒體也加入這場𣎴分青紅皂白的攻守戰，各當事人都在媒體上自衛，並攻擊別人，一時之間恐怕不易釐清真象，期盼檢調單位速查速辦，以免影響即將到來的總統大選！

這件涉及賣國的重大案件演變至今，政府檢調單位的怠惰和不作為，也脫不了關係！(作者為資深媒體人）

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