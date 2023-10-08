民進黨總統參選人賴清德公布「國家希望工程」國政願景，宣示以「五大信賴產業」、「智慧科技島」、「創新創業雨林生態系」等政見，加速推動經濟與產業的轉型與升級，讓台灣成為「經濟日不落國」。賴清德究竟是不讀書或故意，台灣1965年就是全球第2大香蕉出口國，1966年洋菇出口量世界第一，1971年成為世界第29大貿易國，台灣經濟早就日不落。台灣該努力的目標不是以出口帶動GDP，更不是華而不實的口號，而是如何解決愈來愈嚴重的低薪、通膨問題所造成的貧窮。

經濟困境陷低薪貧窮

台灣自1960年代開始推動出口導向政策，1971年對外貿易首次出超，達2.16億美元，自此開創台灣經濟奇蹟。更早在1966年洋菇出口創世界第一，因而有「洋菇王國」之稱。80年代製造業崛起，1983年製傘、製鞋、拆船、自行車、網球拍等21項產品為「世界冠軍」，1986年電腦終端機、顯示器、電話、計算機等7項資訊電子產品產量世界第一。

進入21世紀，台灣高科技崛起，2008年共11項產品產量世界第一：小筆電全球市占率99%、筆記型電腦92.4%、主機板92.2%。時至今日，晶圓製造、IC封測市占世界第一，台灣半導體掌握全球科技生命線，台灣經濟早已和世界緊密相連，賴清德卻宣告「讓台灣成為經濟日不落國」，實在讓人費解

台灣經濟的困境不在「走不出去」，而在「進不來」，自90年代製造業因嚴重缺工而開始外移，尤其大陸在2001年加入WTO後，製造業快速崛起，台灣高科技產業紛紛外移大陸，本土投資環境惡化，外資不再青睞台灣製造，服務業成為內循環主力，但開放程度低，保護政策庇佑下失去創新動能，競爭力不足，只能過著小確幸的日子，GDP成長有賴大陸台商的拚搏。

從2000年以來，台灣GDP仍能維持平均3.79%的成長，但受雇者薪水未同步成長。依據主計總處資料，2000年每人每月實質薪資3萬9693元，今年前7個月平均4萬1504元，23年來只增加1811元，成長不到2%，扣除通膨幾乎沒有增加。2022年大學畢業生第一份工作均薪3萬1000元，其中24.9%只能領到基本工資2萬6400元，但房租、物價飆漲，今年1至7月消費者物價指數（CPI）平均較去年同期漲2.26%，年輕人生活辛苦可想而知。

在野打經濟牌逆轉勝

2022年上班族約817萬1000人，其中405萬人全年薪資不到50萬元。2021年家庭所得與支出統計，收入前20%家庭可支配所得220.6萬元，後20%家戶所得只有35.9萬元，貧富差距達6.15倍，創10年新高，家戶存款僅12%實質存款增加，超過7成減少。少數高科技產業薪酬水漲船高，占多數就業人口的內需產業，員工薪資中位數未達40萬元，代表多數人生活水平倒退。

台灣低薪問題存在已20年，以往物價平穩，多數人仍可歲月靜好，但2021年物價開始上揚，當年CPI升幅1.98%，去年升幅2.98%，今年8月上升到2.52%，主計總處預估明年通膨仍達2.16%，代表通膨將高於薪資成長。低薪乃七年之病，解方絕無三年之艾，多數薪水階級手頭將更拮据，社會貧窮問題會更嚴重。

韓國瑜2018年競選高雄市長，以「貨出去，人進來，高雄發大財」的口號及「幫我回家」影片，道盡高雄的貧窮問題，意外打敗享盡國家資源的「小英男孩」陳其邁。韓後來雖在民進黨操作下遭到罷免，但這場競選已成為「小蝦米吃大鯨魚」的經典選戰。

2024選戰即將進入最後階段，賴清德遙遙領先，在野黨有機會逆轉勝嗎？應該有，2018年韓國瑜主打高雄貧窮問題，立刻風起雲湧，在綠營基本盤激起支持的熱情，今天的台灣貧窮問題更嚴重，所得分配更不公平，年輕人更買不起房子，何況還有那麼多貪腐案件，民怨早已沸騰。