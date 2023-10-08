首艘自製潛艦「海鯤號」亮相，預定2025年服役。「潛艦國造」專案召集人黃曙光表示，自製潛艇不僅可以保護周邊海域航線的安全，也能協同美日等國共同作戰，鞏固「第一島鏈」。民進黨政府企圖與美日聯手作戰，提出種種規畫，包括自製潛艦在內，都是在將「台灣烏克蘭化」，但美國增援烏克蘭軍費預算，遭國會百般阻撓，眾院議長麥卡錫遭罷黜，罪狀之一是未阻擋對烏克蘭軍事援助，一旦共和黨取得政權，可能立即停止所有援助，看在台灣眼中，還想依賴美軍自保嗎？

美國未必出兵保台

台灣海軍現役4艘潛艦，兩艘美製「茄比級」潛艦生產於二戰時期，過於老舊，僅能執行訓練任務，另外兩艘購自荷蘭的「劍龍級」潛艦，已服役超過30年，即使多一艘自製新潛艦，也不過5艘。去年8月解放軍對台實施「繞島軍演」，在台灣周邊海域共畫設6塊操演區，一旦台海發生戰事，解放軍應會從海上包圍並封鎖台灣。

依照國軍的戰略規畫，潛艦需扼守南邊的巴士海峽及北邊的宮古海峽，守住這兩個遏制點，解放軍艦隊才不敢進來。日本有22艘潛艇，在協同防守宮古海峽應該有相當的嚇阻力量，美國若協調水下分工的工作，足以共同阻撓解放軍東出太平洋。

台灣自力發展潛艇是在軍購無著之下所不得不為，既然美國連稍具攻擊性的潛艦都不敢賣給台灣，即使自製潛艦能夠成軍，美國能否與台灣潛艦部隊建立資訊連結系統並進行聯合訓練，並不確定，一旦戰爭爆發，美日潛艦是否與台灣潛艦聯手封鎖宮古、巴士兩海峽，不僅要看大陸當前的軍力現狀，更要審視美國戰略布局為何？

當前美國將戰略重點不斷向「大國競爭」轉移，美軍在進行各種戰略規畫時，首先會考慮到未來與大國對抗時，如何尋求戰略平衡。即使要動用到武力，對大國進行戰略威懾，已經成為美軍諸多戰略規畫的首要考慮。而美國近年來所提出的「全政府戰略」和 「太平洋威懾計畫」，就是針對大國對抗，將資源集中在關鍵的軍事能力缺口上，以增強美國戰略威懾的可信度。

為此，美軍印太司令部提出「四大支柱」計畫，包括建立一體化聯合部隊，具備支配海洋、空中、陸地、太空和網路空間領域的能力，增強聯合部隊殺傷力，同時改進區域兵力結構及部署，強調能夠在不集結兵力情況下形成規模優勢的作戰能力等。美軍作戰計畫都是著重在「大國競爭」，為了實現大國競爭目標，美軍還一直在積極探索新的作戰理念，包括提出「抵抗作戰」、「遠征前進基地作戰」等諸多新概念，「抵抗作戰」的概念是一個基礎框架，使用包括特種部隊、心理戰和民事事務等在內的各種手段，進行有效的軍事抵抗能力。

對話比對抗更重要

在這種作戰概念下，台灣若想與美軍聯合作戰，需要增強陸海空天磁等多維空間的作戰能力，絕非增加幾艘潛艦就能夠與美軍合作進行大國競爭，甚至想插手美軍的作戰事務。尤其是過去美國出售給台灣的武器都是以防衛性為主的戰力，台灣即使有心與美軍一起進行聯合作戰，在武器裝備上恐怕也配合不了美軍的作戰規模。

美國陷入政黨惡鬥困境，右翼共和黨人強烈反對軍援烏克蘭，儘管白宮國家安全發言人柯比重申，美國將強力支援烏克蘭防衛，並保證繼續向烏克蘭提供彈藥和武器系統，以及努力加強烏克蘭防空能力。但右翼共和黨人認為幫助烏克蘭打擊俄羅斯，不是美國國家安全的戰略利益，民意支持度已超越拜登的川普就曾宣告，他當選總統後，俄烏戰爭就會立即結束，意味他將停止對烏軍援，逼迫烏克蘭上談判桌。

美國有自己的國家戰略利益，出兵保衛台灣是否符合美國戰略利益，可能不同的人、不同的團體有不同的想法。就國際現實與國家實力而言，以潛艦部隊加入美國西太平洋防衛戰略，恐怕不切實際，美中積極恢復對話之際，與大陸對話比對抗更重要。