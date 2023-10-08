雙十國慶後，即將迎來「ECFA部分中止」的第一波浪潮了。國台辦連續公開警示了三回，然而台灣民間從社會到政治，即使4名總統參選人也似乎都處在某種「視若無睹」，寧可直視兩岸和平繫繩正在逐一裂斷，也無所作為。

兩岸議題，在台灣總統大選向來是重中之重，但今年越是趨近現實上前所未有的「兵凶戰危」，情勢的嚴峻赤裸彷彿被虛化成一種幽玄或想像。比如賴清德的台獨袍服裡，甚至存滿著癡心魔幻，不僅幻想他能夠與大陸領導人習近平共進燭光晚餐，也幻想著兩岸在他當選後披著中華民國的外衣成為「台獨之島」，還依然能和平繁華如初。

北京所錯估的，或許是以為還能「釋放信號」，並且台灣社會「應該會懂」！事實上，台灣社會被民進黨多年落下的咒帳薰染洗腦，連在野國民黨內除了馬英九，鮮少有人對兩岸具有深層次的憂心並且願意為此全力扭轉。

就如同很少人看見，北京其實已經明顯正在將「對台、對美」原本的「戰略分離」逐漸合而為一！兩岸模糊空間正在大塊的剝落，如同「九二共識」那般的模糊原本具有一種詮釋與緩衝、容忍與情懷，兩岸今後「一旦失去模糊，就將失去和平」！

最近國際間認為大陸外長王毅10月即將赴美，是針對11月APEC會外可望召開「習拜會」而鋪路。但鮮少有人「復刻」9月王毅與美國國安顧問蘇利文長談了12小時，雙方完全沒有具體結果的原因在於：王毅堅持美國對「台灣問題／反對台獨」必須有所作為，才能推進習拜會。

華府想要的「拜習會」，始終集中在美國利益下，一如既往的展開中美多邊競合關係。但有眾多跡象顯示，王毅的眾多強硬言行代表著習近平已經正在將「台灣問題」，置放在「中美關係」或至少「中美對話」的核心中央了！

許多國際觀察家都注意到，習近平在8月下旬的南非金磚國家峰會之後，照理不應缺席的「G20、聯合國大會」都毫無預兆且不多做解釋的直接缺席。相對於過往在國際外交場合的「定期亮相」，習近平如今寧可人在全中國各地「巡視調研」；包括這次在「十一國慶」原本理應氣氛歡慶的晚宴上，面對滿堂外交賓客，習近平也是「深刻凝重的發表談話」。

實在不能忽視「習近平的明顯轉變」了！尤其也莫忘，此刻中國政府正在針對「外交、國防」兩大對外體系難以想像的全面清查與人事更動！北京對台灣、對美國無論立場、態度、做法「從裡到外，都不一樣了」！

也因此，所有以過去慣例去推論「習近平必然參加APEC」，並且在「APEC會外必然順利舉行習拜會」的人，都可能太過樂觀，而忽視了今年以來，深深思考「中美國際關係、兩岸未來融合、中國歷史進程」的諸多宣示中，習近平不斷強調著「極限性、期限性、隱蔽性」，究竟是一種轉變或者「結論」？

毫無疑問，這當然也將影響，或與台灣2024總統大選息息相關！對台灣島內或國際間而言，賴清德只是「民進黨的參選人」，但在北京眼中，這等同於「台獨正式主政台灣」的可能性、嚴重性與絕對性！而華府一旦有任何意向、鼓勵或支持「台獨」，北京終將不會再相信或接受華府的假意宣示或迂迴操弄了。

習近平的最大轉變是：已經不會再「模糊處理台灣問題」！大陸全國政協主席王滬寧披露的「閩台兩岸融合發展示範區」是由習近平親自提出規畫的，這不是簡簡單單的「統戰、惠台」，而是已經暗示了習近平針對兩岸未來，已經有了「歷史地理性的終極描繪」！

中美台今後將逐漸不再是「三方關係」，就如同在野藍白合不合，總統大選最終能否有一絲打敗賴清德的可能性，北京已經不再期待想像，ECFA中止與否當然就沒必要觀望或等待了。

（作者為資深媒體人）