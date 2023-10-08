2023年9月28日首艘國造潛艦在台船舉行「下水典禮」，但依據記者後續所提供的現場照片和攝影來分析，可知根本不是「下水」，只是一種「政治（儀式）大內宣」罷了。然因為擔任潛艦國造專案小組召集人、現任國安會諮詢委員的前參謀總長海軍上將黃曙光，加上前海軍顧問郭璽指控「立委叛國」爭議，使得輿論場風波未歇，「潛艦國造」政策至今紛擾不休，未脫離個人早在2018年分析推論可能發生弊端的憂心。

2018年11月IDS新型潛艦的構型定案，台灣造船公司在所聘用的技術顧問Gavron Limited公司，以及其他外籍顧問的共同協助下，完成新型潛艦的外觀造型、船體線型、甲板隔艙、機艙、武器佈置等主要構型的研究，並確認構想設計的尺寸、構型與設計基準，以及對次系統進行研究與選定，另外也包含針對全艦系統整合及工程與技術基準設定，包戰鬥系統之間結合的初步設計階段。艦體儎台最大的特色除不用傳統的十字型尾翼，而是採X型尾翼之外，也加大艦艏設計等，當時構型設計送往歐洲實驗室進行模型試驗，驗證是否符合初步設計所設定規格需求的「關鍵節點」後，即進入最後的細部設計階段。

根據立法院公開的資料，海軍司令部2019年度預算編列總經費高達新台幣493億6170萬9千元。海軍司令部2019年度於「一般裝備」業務計畫中，為自製潛艦第一階段合約設計續編列第4年預算新台幣6億1910萬2千元 ；又新增自製潛艦第二階段原型艦籌建計畫，2019年至2025年度預算，總經費台幣493億6170萬9千元，2019年度編列台幣75億1643萬7千元。立法院預算中心指出，海軍司令部自2016年度起編列預算推動自製潛艦計畫，為降低執行風險及考慮預算限制，區分「合約設計及建造」兩階段方式推動，由台灣內部設計合約商結合國際設計技術協助，完成設計藍圖及相關規格細節，再依設計成果執行建造作業。

其中「合約設計」於2016年12月22日決標，由「台灣造船公司」得標並於同年12月26日完成簽約。由於自製潛艦的設計與建造技術難度極高，台灣又未曾具備潛艦設計作業與實務經驗，眾多關鍵技術尚需倚賴國際可行的協助，因此「潛艦合約設計」階段之藍圖與圖說產出狀況，以及海軍司令部就其審查及驗證程序，均攸關第二階段原型艦籌建的順遂與否。海軍司令部所規劃的自製潛艦第一階段合約設計的期程屆期為2020年底，在合約設計尚未完成並確定可行前，當時海軍司令部如貿然於2019年度納編自製潛艦第二階段原型艦籌建預算，供主合約商辦理裝備簽約，必要性及妥適性有待商榷，其間即潛藏可能的風險。

惟當時的海軍司令部說明：「潛艦建造與水面艦不同，必須於設計階段完成前，選定各主要裝備，納入設計規劃，並與承造船廠共同完成系統施工藍圖。潛艦設計於2019年第一季進入細部設計階段，需由承造船廠於2019年完成各項主要裝備採購及測試、整合能量建置……。2019年度所編預算75億元，是預供主合約商辦理裝備簽約下訂、人工費、次合約商簽署、承造廠資源設施建置提升等專案建造需求。」

然而台灣自製潛艦的計畫，即可能因為中、美、台外部與台灣的內部因素，整體發展會發生結構變化，2019年至2025年中美大國關係的穩定、美國總統選舉繼續連任或是選出新的總統，而台灣內部政黨是否出現變局，或產生政黨輪替後的新任總統；而台灣自製潛艦案是否背後隱藏貪腐弊案遭到曝光，都將影響後續2021年至2024年首艘原型潛艦的建造問題。

個人於2018年分析，在2024年底前，潛艦國造會有高、中、低三個層次，每個層次均可能產生二種變化，而任何一種變化的產生，都會影響檢討潛艦的持續建造與否。最上面的層次，就是中美關係與美國總統大選，如果中美關係和緩，美國大選較不仇中的總統出爐，則美國協助台灣自製潛艦的動力就會趨緩；如果相反，則美國就會更積極地協助台灣自製潛艦的技術與能力。

未來台灣自製潛艦的可能因為中、美、台外部與內部因素的整體發展變化結構。（圖／作者王志鵬整理、繪製）

中間的層次，即是2024年大選台灣內部的政局和兩岸關係的連動變化，「和中者」執政則有可能暫緩建造速度（不是不造），若「反中者」執政則有可能加速建造速度。

而較低的層次，則是發生意外或是特殊的情況，如弊案曝光、財力緊縮或是建造過程出現重大問題等，而這將影響潛艦國造，進而進入深度檢討或是司法調查的情況。

這高、中、低三個層次，彼此的變化都是環環相扣、相互影響，並不能將其單一分開來檢視。最重要的節點，就是首艘潛艦海鯤號的建造完成，其海上測試順利圓滿完成，抑或是發生重大無法克服的問題與風險，這將決定潛艦國造的三個可能的結果：「繼續建造後續7艘潛艦」、「減量建造潛艦」、「停止建造潛艦」。然而，依據目前現況分析，前海軍顧問郭璽遭曝光的幕後操控潛艦國造的資訊，卻可能成為這三個層次變化中，產生最糟糕的情況。

個人支持潛艦國造，但卻不希望形成無法收拾的「貪腐弊案」，還望朝野能夠「摒棄私利」，就潛艦建造專業切莫「政治凌駕、操弄軍事專業」，促使潛艦建造團隊能夠務實「一步一腳印」，勿倉促建造，能夠順利完成首艘海鯤號的所有「海上測試」（SAT）和後續的戰術測評。

（作者曾任潛艦兵器長、作戰長、輪機長與潛艦訓練中心教官、博士）

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