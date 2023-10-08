最近遇到兩個人，提到尹清楓命案的往事，值得一記。

一位是海軍前造艦室組長康世淳，他是拉法葉艦案遭起訴的5人之一，官司打了多年，最終宣判無罪。康世淳後來去加拿大住，近日因私事返台。

政府最後追回拉法葉艦佣金案法方賠償的253億元。打贏拉法葉艦仲裁案，許多人都做出貢獻。其中有兩位被海軍「逐出門戶」，遭起訴的軍官康世淳上校與程志波中校；他們兩人在官司期間隱忍自己的委屈，連續兩年利用休假日義務協助海軍與政府跟法方打官司。這個罕為人知的故事，令不少知情官員動容。

康世淳是拉法葉艦購案的組長，所有建案公文都是他簽報的。拉案發生後，被檢方求刑12年；由於對拉案軍方避之唯恐不及，康世淳得獨自面對司法調查，軍中未給予任何協助。然而，1994底，他突然接到海軍一通電話，希望這位最懂拉案的承辦軍官能夠協助海軍與政府打官司，追討佣金。康世淳說，「我只有一個念頭，就是維護海軍形象，並藉此證明自己的清白。」

長達兩年期間，康、程二人利用假日，平均每月到聯合律師事務所或海總義務協助。康世淳說，「除了一杯咖啡，我們從沒有拿過海軍或政府任何報酬。」

台灣打贏仲裁官司後，康世淳真情流露，替海軍高興也道出內心感受，「法國人賣軍火真的很壞，利用拉法葉艦購案機會做軍火洗錢的勾當，卻讓我們成為陪祭品。」上周與康世淳晤面，滿頭白髮，差點認不出來。

另外一人是退休刑警，綽號叫「村長」，他是偵辦尹案專案小組的要角，前海軍顧問郭璽是他負責訊問的。尹案發生逾30年，不是三言兩語就能說盡。

村長在電視上看到郭璽，勾起過往偵訊的回憶。上周他與一位熟悉尹案的朋友，兩人先喝點酒，再一起去內湖的來來豆漿店，也就是尹清楓生前最後位置；村長喝多了，捷運上睡到終點站，被車長叫醒。更玄的是，村長說，他當天夢到尹清楓。

村長說，當年偵辦郭璽，因專案小組懷疑郭知道誰殺了尹清楓，只是不說；尹生前受到軍火商涂太太威脅，涂太太的媽媽住在三重，郭璽有段時間經常送便當給涂媽媽。陳水扁當總統時，還曾叫總統府辦公室主任馬永成秘密飛到德國找涂太太，看能否突破案情，可見涂太太的關鍵性。

涂太太握有些照片等證據，尹擔心升不了少將，開始反蒐證。尹失蹤當天，郭璽當時已調到國防部，尹打電話叫郭到海軍辦公室，郭就來了。不過村長也說，郭璽只是關係人，尹案專案小組從沒移送或起訴郭璽。村長說，尹清楓是誰殺的，專案小組有鎖定嫌疑人，但找不到證據。

（作者為資深媒體人）