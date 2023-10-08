巴勒斯坦哈瑪斯組織7日清晨，從迦薩走廊對以色列發射了5000多枚火箭，並潛入以色列22個城鎮進行攻擊，震驚了世界。以色列總理納坦雅胡宣布以國進入戰爭狀態，並對哈瑪斯展開最嚴厲報復。雙方死傷人數不斷攀升，打翻了美國在中東的一整盤棋。

攻擊事件一發生，大家腦子裡第一個出現的問號就是：為什麼美國和以色列的情報組織事先完全不知情？5000多枚火箭、22個城市的攻擊行動，事前怎麼可能密不透風？以色列的情報系統究竟哪一部分失靈了？

哈瑪斯的攻擊行動顯然是經過精心設計的。美國總統拜登正在下中東一盤大棋：推動沙烏地與以色列建交。沙烏地當然也需要以色列的經濟與科技，並拉著以色列一起抗衡伊朗。但見美國急於鼓勵沙以建交，沙國也提出條件：要和以色列建交可以，美國得以軍售及幫助沙國發展核能作為回報。美國官員則表示，行政部門雖力推沙以建交，但要國會同意，沙國也得做出努力，比如增產石油，幫美國拉下油價。在美沙以三國頻繁進行外交穿梭的時候，巴勒斯坦完全被閃過。

事實上早在川普政府後期，推動以色列和海灣國家建交時，巴勒斯坦就被閃過了。對年輕的阿拉伯世代而言，巴勒斯坦問題是上一代的問題，他們現在要寬廣的外交空間，不願再被巴勒斯坦問題綁架。

那巴勒斯坦，尤其是好戰的哈瑪斯組織該怎麼辦？最簡單的方法就是引爆衝突，重新引起大家對巴勒斯坦的重視。偏偏以色列的極右聯合政府對巴勒斯坦強力鎮壓，聯合政府上台以來已有兩百多人死在以色列槍下，正好給哈瑪斯發動攻擊的最好養分。

以色列現在一定會對加薩走廊進行嚴厲報復。如果造成平民死傷太多，沙烏地就不可能不站出來批評以色列，沙以建交的進程就可能被中斷。美國最近因以國政府以司法改革之名，擴大行政權而對以國不滿，拜登也說暫時沒有邀請納坦雅胡到白宮的打算。如今以色列遭到史上最大規模的恐攻，美國還可能對納坦雅胡一樣嚴厲嗎？

美國的中東外交還有另一條線，就是和伊朗和解。不久前雙方才互換了5名囚犯，美國也解凍了60億美元伊朗賣油的收入。周六恐攻發生後，共和黨強烈批評拜登政策，表示解凍伊朗的賣油收入，她們正好拿來支持哈瑪斯攻擊以色列。

對拜登來講，現在是最頭疼的時刻：他要同時支持兩個國家打仗，一個烏克蘭，一個以色列，同時還要應付共和黨對他外交政策的批評，打贏選仗。拜登總以外交經驗自詡，這次能否過得了關，端視以色列與哈瑪斯的衝突螺旋如何升高而定。

（作者為東吳大學政治系教授）