進口蛋爭議還沒結束，又爆發美豬洗產地，食藥署言之鑿鑿保證台灣沒萊豬，還打算進一步降低邊境抽查比率，後來看地方政府查出一籮筐違規，但問題豬肉全已被吃下肚，才緊急改口即日起恢復逐批檢驗。政府公信力蕩然無存，讓民眾不僅食不安心，連打流感疫苗都聞「高端」色變，無非就是對政府「信賴」崩盤！

農業部專案進口雞蛋，因在邊境檢查被驗出不合格，遭外界質疑後，進而被查出業者改標、保存期限不明等一連串違法事件，甚至還發現農業部要業者將進口蛋「實質轉型」為「台灣」液蛋。進口蛋變成「MIT」，說穿了，就是知道民眾不願意吃進口蛋，也進不了學校等通路市場。

沒想到，為了處理庫存將屆期的進口蛋，中央畜產會要再花錢找業者加工。農業部聲稱使用液蛋作為庫存的有效期限可達1年，但用快過期的蛋做成液蛋，不是又要把民眾當成笨蛋騙第二次，倒不如直接去做肥料，省錢省事。

同樣地，畜產會今年補助美豬進口，食藥署也放寬邊境抽檢，讓半年來美豬進口量暴增7倍，官員坐在辦公室吹冷氣，忽略民眾對美豬存有疑慮，業者進口一大堆銷不出去，就偷偷做成「混肉」，業者違法該罰，但政府何嘗不是幫凶。

民眾對進口蛋、美豬、疫苗的疑慮，讓蔡政府的黑箱一一解鎖，但中山女大生僅是提出個人對民進黨貪瀆的疑問和感受，竟遭副總統賴清德反質詢「具體事證？」並引發網友肉搜其家人及批評攻擊。曾說過言論自由是民主政治核心價值的賴清德，卻僅淡淡回應「實在沒有必要」，賴的言行不一，才是真正「信賴」大崩盤！