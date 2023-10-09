賴清德面對中山大學女同學的提問，顯然是有點出乎意料之外的，居然不是早已安排就緒的「做球」給他，故以「反問」的方式，要求女學生提出「具體事證」，企圖「規避」問題。

女同學不是立法委員，也不是專職記者，倉促之間，當然回答不出來。所幸在場其他同學紛紛聲援，一口氣拋出了早已是人盡皆知的「疫苗採購」、「最近的雞蛋」、「台南光電」、「爐渣案」、「西瓜市長」、「陳歐珀」等弊案。這些「弊案」，相信是連向來都一貫支持民進黨的年輕人都深有反感的了，賴清德當然不可能不知情。

賴清德如果真有誠意，肯虛心回答，當然會正面提出自己如何面對這些「弊案」的態度，其實，只要簡簡單單一句「依法查辦」，一定就可以讓學生滿意，且獲得如雷的掌聲的。

未料，賴清德竟然只是輕描淡寫地說，「如果有涉嫌不法的，我們也絕不護短」，然後就是一連串民進黨「創業維艱」的歷史陳述，將「弊案」淡化成「包袱」。

如此的回應方式，當然立刻引起輿論的批判，咸以為這代表了賴清德的「傲慢」、「鴨霸」，乃至有點「翻臉」。

事實上，這已不是簡單的「傲慢」、「鴨霸」、「翻臉」足以形容的了，在民進黨及賴清德心目中，其實是根本就不認為這是「弊案」，只不過都是在野黨無所不用其極的蓄意誣蔑，配合外來勢力的「認知作戰」，民進黨執政，豈有可能會有若何的「弊案」？台灣老百姓居然膽敢質疑這點，一定是居心不良，甚或是在野黨人派來「臥底」的。

其實，何止民進黨及賴清德持有這樣的觀點，就是連其支持者，也莫不如此。因此，提問的女同學，就遭到了網軍的肉搜與攻擊，連她與父親的臉書帳號都被公開了，而眾人處心積慮，就是想證明這位女同學是「深藍」背景的。

民主最可貴的就是「言論自由」，連提問、質疑都不被允許，還要被清查家世背景，網軍施壓、「類查水表」，這成了怎樣的「民主社會」？在諸多惡意的批評中，竟然還用了「無知無恥」、「低能」等不堪的形容詞，大概就是企圖製造「寒蟬效應」吧！

面對網軍如此肆無忌憚地攻擊，賴清德也只不過說「沒有必要」，卻未有任何的指摘或制止，更跡近於「默許」了這種行為，才是最令人寒心之處。當初賴清德備受網軍的荼毒，哀呼求饒，而今卻因網軍可以助力，默許縱容，政壇的「唯利是視」，可謂窮形極相了。（作者為文化工作者）

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