哈瑪斯突襲以色列，震驚世界。許多人震驚的，不是巴以戰爭。而是以色列的軍事跟情報能力，在全球名列前茅，卻無法預知哈瑪斯的攻擊。以色列當然立刻反擊。到現在，雙方死亡已經超過1000人，受傷無數。

哈瑪斯聲明，之所以突襲，是要報復以色列。以色列慘遭突襲，也必然強烈報復。新一輪的冤冤相報，又要開始。這實在是悲哀的輪迴。但是，有解嗎？

哈瑪斯聲明，這次突襲，是要報復以色列對在耶路撒冷的阿克薩清真寺的「侵略」行為，以及一次次對巴勒斯坦平民的攻擊。以色列則聲明，誓言要讓哈瑪斯付出前所未有的代價。拜登在第一時間譴責哈瑪斯，也立刻保證：「美國對以色列的堅持，堅如磐石，毫不動搖。」保證給以色列一切必要的支持。以色列最能仰賴的，最大的靠山，的確就是美國。

法國總統馬克宏也立刻譴責哈瑪斯，而且定性為恐怖攻擊。德國，英國，歐盟及歐洲各國，都強烈譴責哈瑪斯。哈瑪斯突襲、攻擊平民，當然不能被接受。歐美站在以色列的立場譴責，也很正常。可是，攻擊的遠因跟近因是什麼呢？

來看看非歐美的反應。埃及呼籲各方保持最大程度克制。黎巴嫩真主黨說：「這是對以色列持續占領行為的堅決回應。」話說完，黎巴嫩真主黨也加入對以色列的攻擊。

大陸呼籲，要立刻停火，保護平民。但要怎樣才能真正解決巴以衝突呢？大陸指出，平息巴以衝突的根本出路，在於落實「兩國方案」，建立巴勒斯坦國。這，才是處理巴以衝突正確的方向。

流亡在外的猶太人，一直想要復國。歐美也支持猶太人復國。但復國之地，住著巴勒斯坦人。兩造都認為，對這同一塊土地擁有主權。這是巴以（以巴）衝突，真正的根源。

巴勒斯坦這塊地，從19世紀80年代開始，再次有大批猶太人遷入定居。猶太人跟阿拉伯人的衝突，也一步步擴大。

為了搶奪中東，英帝國的邱吉爾，主導英法聯軍，對鄂圖曼帝國發動戰爭。之後，英國軍官阿拉伯的勞倫斯，再對鄂圖曼發動攻擊。一戰結束之後，鄂圖曼帝國終於退出這個地區。大英帝國如願以嘗，占領了這裡。

1920年，「國際聯盟」委託英國管轄巴勒斯坦，包含約旦跟巴、以地區。猶太人成長到占人口11%。納粹時期，猶太復國主義興起，對阿拉伯人開始空前的恐怖攻擊，以爭奪巴勒斯坦。1940年，本區的猶太人口已經成長到30%。兩邊衝突更擴大。許多國家，為了自身利益，或挺猶太人復國，繼續大量移入猶太人。或挺阿拉伯人，力抗猶太人。這當然又讓雙邊衝突加重。

1947年，力挺猶太復國的英國，直接把巴勒斯坦問題，甩給聯合國。聯合國大會通過一個偏袒以色列的《1947年聯合國分治方案》，把巴勒斯坦地區分成兩個國家。當時猶太人占領了6%的土地，人口占1/3。可是，聯合國卻把56%的土地給猶太人。而控制巴勒斯坦94%土地，占巴勒斯坦人口2/3的阿拉伯人，聯合國卻只給了43%的土地。耶路撒冷，則由聯合國託管。以色列想要獨吞巴勒斯坦，巴勒斯坦人則認為猶太人搶了自己的土地。所以，以巴雙方都不承認聯合國方案。

1948年，在歐美支持下，英國結束託管巴勒斯坦的前一天，以色列國宣佈成立。週遭的阿拉伯國家，立刻向以色列宣戰。從此，兩方攻擊、報復、突襲不斷。但建國之後的以色列，不斷利用各種方法擴張領地。巴勒斯坦人被搶奪土地、被殺，或是流離失所。以色列更不斷擴大約旦河西岸的屯墾區。這是公然違反國際法，壓縮巴勒斯坦人的土地。以色列如今的領土，遠大於聯合國當初劃給他們的56%。巴勒斯坦已經幾乎被以色列獨占了。即使將來巴勒斯坦國建立，領土也所剩無幾。

以色列認為自己復國有理，當然不斷蠶食鯨吞土地。巴勒斯坦人家園被奪，同胞被殺，流離失所。巴勒斯坦成為難民源源不絕之地。連當初聯合國劃給巴勒斯坦的土地，都幾乎要煙消雲散。眼看巴勒斯坦人，將無立錐之地。聯合國跟歐美，卻都袒護以色列。連兄弟阿拉伯國家，對以色列的態度，也開始軟化。那種徹底的絕望，與一世紀以來的憤恨與不平，恐怕可能才是這次突襲的深層原因。

軍事之術再強，衝突的根源，如果不能化解，和平就只是海市蜃樓。但是土地的爭奪，牽涉民族存亡。互相堆疊的仇恨，助升更多新的仇恨。又豈是容易化解的？巴以之間，除了你死我活以外，有沒有共存的機會？

居心叵測的眾多強國，會容許兩族尋找公平與和平嗎？而想到猶太人跟阿拉伯人，猶太教跟伊斯蘭教彼此的親近的來源，就更讓人為人類的自殘哀傷。（作者為作家）

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