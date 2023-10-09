以色列8日對加薩進行一連串空襲，報復哈瑪斯空前突襲後，當地四處冒出火光和濃煙。（美聯社）

以色列─巴勒斯坦衝突，因耶路撒冷阿克薩清真寺鎮壓事件全面失控中。巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」（Hamas），為報復暴力鎮壓，朝以色列發射逾5000枚火箭，造成重大傷亡。以色列總理納坦雅胡宣佈以色列進入戰爭狀態，同時向加薩走廊發動軍事反擊行動。

長達半個多世紀，以色列與巴勒斯坦之間的衝突，涉及兩個民族宗教、文化、領土等多方面根深蒂固的矛盾。管理並解決以巴衝突一直是美國全球大戰略重要的環節，儘管中東地緣政治在美中俄競逐主導國際秩序權力下，已然導致國際政經的結構性改變，過往美國在中東單極獨強的格局已不復見，中東地區反而遠離美國所擘畫的和平路徑，戰爭威脅未因經濟互利方案而消弭，以巴各自民族主義高漲預埋著下一波武力衝突。

2012年11月29日，巴勒斯坦入聯案經聯合國大會通過巴勒斯坦由「觀察員實體」提升為「非會員觀察國」議案，雖為巴勒斯坦建國帶來歷史性的勝利，並未為以巴之間的現狀帶來實質變化，反而激化猶太民族主義，無助於解決以巴衝突。以色列以擴建東耶路撒冷和西岸殖民區回應巴勒斯坦「國」，意味著在國際舞台的失敗，將在約旦河西岸、加薩走廊和東耶路撒冷討回國家尊嚴，納坦雅胡政府並未因聯合國的決議而改變對巴勒斯坦的立場。

巴勒斯坦問題既是英國殖民遺緒，也是美國將權力平衡政策施加於中東地區的結果，說穿了就是現實主義國際政治。以巴之間漫長的歷史衝突，背後寓意著大國權力支配的政治力學。巴勒斯坦想要完成真正獨立自主，除要統整約旦河西岸的哈瑪斯以及加薩走廊的法塔兩大勢力外，更需要說服以色列和美國；以色列則受限於中東地緣政治的制約，為確保國土安全，也不會輕率同意撤出佔領區。

以巴之間在維持地區「均勢」的前提下，雙方透過外交途徑達成彼此都能接受的條件，但是，過去達成的《大衛營協定》是美國以其軍事強權為手段從中斡旋的結果，事後以巴兩國強硬派並不接受，基於生存是國家最高利益之下，雙方為了爭取加薩走廊和約旦河西岸屯墾區的領土主權，加上彼此宗教信仰的歧異與民族意識的過度渲染，權力平衡在以巴之間早已不復存在，隨時都有兵戎相向的可能。而以色列和沙烏地阿拉伯推進建交進程，就成為這次哈瑪斯發動攻擊的導火線。

只要巴勒斯坦繼續在耶路撒冷推動獨立建國，以色列就有如芒刺在背，過去曾因美國介入而短暫停火，並不代表可見到和平的曙光，只是預埋下一次衝突火種，隨時都會因星火摩擦燃點更大烽火，只要任一方對情勢誤判，將如同一次大戰時的《八月的槍(The Guns of August)》，以巴之間就始終存在著爆發全面戰爭的可能。

在最終分析上，以巴衝突中顯而易見，一方以伊斯蘭教國家及激進分子為後盾，企圖結合中東伊斯蘭世界的力量與之抗衡；另一方則因美國國內猶太裔在政治、經濟領域擁有龐大的影響力，長期以來的軍事、外交政策向以色列傾斜，因此，雙方的緊張關係在國際政治壓力下尚能維持短暫的穩定。一言以敝之，以巴雙方領導人若未能適度克制，降低衝突規模，局部衝突恐將升級成全面戰爭；以巴衝突若是無解，加薩走廊持續籠罩戰爭陰影，直接牽動中東地緣政治之動盪不安。（作者為國立高雄科技大學兼任助理教授）

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