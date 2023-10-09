10月7日以色列受到加薩地區哈馬斯恐怖組織發射5000餘枚火箭彈攻擊，其武裝部隊也突破以色列沿加薩走廊布建的電子防護網路，首次入侵到以色列境內。以色列摩薩德（Mossad)情報局前局長哈勒為（Efraim Halevy）表示，他們對這次的攻擊行動事前毫不知情, 也不知道哈馬斯擁有如此龐大數量的火箭彈。前副國家安全顧問Chuck Freilich也表示,以色列的情報單位是「災難性的失敗」，以色列是在「完全沒有防備」( totally unprepared)的情況之下遭受攻擊。以色列過去給人的印象是情報非常的靈活，手段非常的多樣，技術更是先進，沒想到哈馬斯以有限度的攻擊行動,摧毁了這一個長久以來的迷思。

美國在以色列布建情報人員不可謂不多，與以色列情報單位有多年的合作經驗，但也竟然沒有偵查到哈馬斯要發動軍事攻擊的蛛絲馬跡，自然也未能向以色列政府發出警訊。美國前國防部長Mark Esper 向福斯電視台（Fox News) 表示，這是一次「情報的失敗」, 美、以雙方都可能存在「技術的盲點」。

以色列有三大情報單位，一是國防軍（Israel Defense Forces)下面的Aman(軍事情報總局)，其下最有名的是總參謀本部偵查部隊（Sayeret Matkal),負責情偵監及反恐、人質救援、人肉搜索，非正規作戰的任務。現任總理納坦雅胡就是在這個單位服役過。負責國內情報的單位叫做Shabak 或Shin Bet，主要職責是確保國家機密、打擊恐怖分子、高級官員的保護、基礎建設與政府大樓的維安、空安、駐外使領館的安全。它的功能類似美國的聯邦調查局。另一個廣為人知的情報單位就是摩薩德（Mossad)，它的隱密性極高，人員只有1200人，直屬總理，其功能類似美國的中央情報局或英國的軍情六處。

令人好奇的是：一，哈馬斯如何能夠在以色列海陸空方三方面全面封鎖的情況之下獲取製造5、6千枚火箭彈所需要的原料、機具及發射器？製造這些火箭彈非一朝一夕能夠完成，在何處生產？何以以色列未能收集到相關的情資？二，哈馬斯這一次所發射的火箭其射程及威力比以往大有進步，現在可以打到特拉維夫市區，是否有來自伊朗或敘利亞的技術協助？三，過去幾年以色列都能精準掌握哈馬斯火箭的發射基地，現在的情況好像大不相同。由影片上看，哈馬斯竟然也有機動式的裝置在車輛上的火箭發射器，似乎未曾被以色列偵查到。四，哈馬斯運用滑翔翼、推土機、無人機等簡單的工具突破以色列的防衛網，首次侵入到以色列境內。過去10多年來，以色列花費了數十億美元在加薩走廊附近建立了智能偵搜系統及圍牆，但何以未能發揮出早期警報的功能？

以色列目前的重點是偵搜圍捕已經入侵到以色列境內的哈馬斯武裝分子，解救被他們俘虜的以色列人質，徹底摧毁他們另一波的火箭彈攻擊的能量。蒐集哈馬斯背後黎巴嫩南部真主黨、敘利亞、伊朗的軍事動態更不容有任何情報上的失誤。

這一次由於以色列情報單位的失明失聰，導致軍民死傷嚴重。2012年以色列對加薩進行Pillar of Defense 軍事行動只有兩名士兵死亡； 2014年進行Protective Edge ，死亡的人數也只有73人。但過去48小時的衝突當中，以色列死亡及受傷的人數已經超過1967年（776人）、1973年（2688人）這兩次大規模戰爭的人數。

以色列總理納坦雅胡一生中經歷了多次的戰爭並受過傷。他誓言打垮哈瑪斯並贏得戰爭；即使贏得最終的勝利，但也可能終結他的政治生命。（作者为前駐以色列特任大使）

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