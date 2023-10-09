大陸中秋國慶「超級黃金周」國內旅遊明顯復甦，其中鄉村文旅表現特別亮眼。大陸文旅部估算，長假8天，國內旅遊人數8.26億人次，比去年增長71.3%，較疫情前的2019年增長4.1%；國內旅遊收入7534.3億元人民幣，比去年增長129.5%，較2019年增長1.5%。

政策支持 鄉村振興

農村文旅的成長得益於大陸近年推動的「鄉村振興」戰略，依據大陸長期規畫，2035年將基本實現農業現代化，2050年左右建成農業強國，這意味政府對鄉村地區資源的投入與經濟的成長。而旅遊行業的復甦，得力在於各地方政府文旅部門的積極創新。

今年各地方政府總計推出149條鄉村旅遊精品路線，並在旅遊網路平台發放文旅消費券，舉辦旅遊節、藝術周，吸引遊客前往促進文旅消費。湖南衡陽的南岳尋遊記、祝融小鎮彩燈節、中秋拜月等活動，吸引遊客深度體驗傳統文化和古鎮魅力。江西婺源篁嶺村的傳統曬秋活動，也吸引了比往年超過50%的遊客。

大陸旅遊行業復甦，彰顯鄉村振興戰略的成功。以福建為例，近年福建打造了一批極具特色與個性的鄉村。譬如，寧德市屏南村，在100多個保存較為完整的古村落，引進文藝、電商團隊，經營民宿、書屋、藝術空間等，保護和活化利用古村落。邵武市水北鎮龍斗村，在海拔1370米的雲靈山峰，建設了集遊覽、運動、農業、科普、餐飲、住宿為一體的森林康養基地，年營收超過千萬元人民幣。數據顯示，2022年福建省農村居民人均可支配收入達2萬4987元人民幣，居大陸第6位，城鄉居民收入比縮小至2.15：1。

鄉村旅遊精品路線的打造，得益於政策支持下資本的投入與人才的前往。鄉村振興政策，吸引了不少大陸青年回鄉創業，也吸引了台灣各行業人士前往投資，他們帶來了新理念、新知識、新技術，創業的同時也幫助了大陸農村建設，在不少領域成為「領頭雁」。

大陸文旅大爆發，其間不乏台灣因素。日前在上海舉辦的滬台研討會，兩岸專家學者與文旅業者，共同探討數位化轉型下的文化產業和旅遊業的深度融合。台式文旅重創意、人文與體驗，文創園到文創民宿等被複製到大陸各地。同樣以福建為例，近幾年，鄉村建設、鄉村新創領域，台閩合作日益增多。目前已有95支台灣團隊，在福建228個村落開展「農村人居環境整治陪伴式服務」，平潭「石頭會唱歌」、海滄院前社、泰寧耕讀李家等項目經營有成，「兩岸建築師聯合駐村行動」獲大陸住建部頒發「中國人居環境範例獎」。大陸鄉村旅遊的興盛，參與投資的台商、參與設計經營的台青是重要推手。

兩岸團隊 創造雙贏

當然，台青登陸創業並非易事，成功案例很多，也有失敗教訓。台灣經驗直接挪移大陸容易水土不服，兩岸政策層面亦還有壁壘有待打通。既需要台農台商靈活在地化，與大陸團隊合作以化解風險，善用網路、AI等新技術創新發展，也需要大陸持續完善政策條件，讓台灣人更加安心、順暢地在大陸發展和生活。

除了鄉村旅遊，台灣在精緻農業、觀光農業、文創農業等領域起步早，並且注重以人為本的農業文化帶動情感聯結，對大陸鄉村地區的發展也頗有借鑑意義。大陸地大物博，近年來鄉村發展的新經營模式不斷湧現，注重創新和網路發展。兩岸雙向交流可相互啟發，推動資源整合可實現雙榮共贏。

從大陸方面來看，鄉村振興是中國夢不可或缺的一環，也是台灣人參與中華復興的重要場域。台農台青深耕大陸結出碩果，是真實的兩岸融合，是兩岸一家親的體現，試想大陸改革開放40年，有幾家外商投資者像台商、台農一樣，在大陸鄉村落地生根了呢？不過，要吸引更多台農登陸，大陸在政策方面還有更多細緻工作要做。譬如發揮農業協會等非政府組織對農業經營的指導作用，加強對農業文創領域的智財權保護，邀請更多台農參與農副產品標準的制定，出台更多鼓勵措施吸引兩岸青年投入鄉村建設等。

在鄉村振興戰略下，人力、物力、資金、政策等資源勢必向鄉村傾斜，大陸今年中秋國慶長假的鄉村文旅熱即可窺見一斑。從台灣年輕人的角度來看，大陸鄉村的廣闊空間是一片新藍海，值得關注與投身其間。