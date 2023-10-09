英國歷史學家保羅‧甘迺迪1987年在他的著作《霸權興衰史》中預測，未來衰落的美國將成為「多極化（Multipolar）世界的重要強國」。35年後，以現今全球局勢看來，雖然甘迺迪未預見蘇聯會如此快速解體；日本的經濟奇蹟會在「失去的十年」衰退中結束。但甘迺迪對多極化崛起和美國相對衰弱確有先見之明。

世界走向多極化是當今國際形勢一個不可忽視的特點。蘇聯解體、東歐劇變，舊的冷戰兩極格局被打破，大國關係重新調整，全球各種力量出現新分化與組合，政治領袖對此趨勢也漸有共識，一如德國總理蕭茲今年6月在德國第一份國家安全戰略中指出：「新的權力中心正逐漸浮出，21世紀的世界是多極化的」；聯合國祕書長古特瑞斯在今年7月公布的一份政策簡報中則宣布：「後冷戰時期已經結束，我們正走向新的全球秩序和多極世界。」就連投資銀行摩根史坦利今年也發布了一項「多極世界實用指南」。

在世界走向多極化中，歐盟成員國領導人上周在西班牙格拉納達舉行非正式峰會後發表了一份宣言，做為未來5年歐盟戰略議程芻議。歐盟的《格拉納達宣言》強調對烏克蘭支持不變，未來還將優先強化戰備力，投資發展防衛科技和產業能量，強化危機因應能力和全球長期競爭力。宣言中並指出，歐盟擴大是地理戰略投資，有助和平安全和穩定繁榮。自從俄羅斯入侵烏克蘭以來，主張擴大歐盟論在布魯塞爾具有一定程度的支持。支持者認為，俄烏戰爭可為歐盟東擴注入新活力。

值此同時，現年78歲的甘迺迪則發表了一篇紀念《霸權興衰史》出版35年的文章。甘迺迪堅持他在1987年時的觀點，認為多極化世界的出現不會危及美國的超級大國地位，美國是唯一可以在多極化世界中保持大國地位的西方國家，斷言「鑑於其經濟實力，只有美國才能保持領先」；他同時預設中國和印度是另外兩個在多極化世界中的超級大國。這個預測顯示國際權力「向東轉」。

甘迺迪認為，超級大國要保持強大就必須用軍事力量來平衡國內的經濟和財富，忽視「大炮、麵包和投資」這個微妙公式中的任何一環，都有可能導致衰退。一個過於重視軍事力量，放任本國經濟停滯的超級大國，勢將不可避免導致大國地位的喪失，前蘇聯是最好的例子。

然而在地緣政治上，甘迺迪則認為，美國在全球偏遠地區長達90年的戰略利益在本世紀已經結束，美國的安全涵蓋範圍將不再跨越全球。2021年美國從阿富汗撤軍是最近的例子；另一個例子是巴爾幹半島。儘管近年來許多政治觀察者都警告美國在巴爾幹半島的作用仍不可或缺，但隨著大西洋兩岸目光聚焦烏克蘭，美國在波士尼亞，科索沃、塞爾維亞的影響力式微目前看來已是不可避免的事實。

至於把俄烏戰爭視為擴大動力的歐盟，甘迺迪文章中雖然承認沒有一個單一的歐洲國家「有多大作用」。但他堅信，不應低估歐盟為一個「僵化的力量」，在多極化世界中，歐盟將處於「略低於大國」的地位，保有具凝聚力的外交政策，但無法保證歐盟成員國個別政府的政策會符合此一願望。

然而，同步不同調是歐盟最大的問題─批評北約要求烏克蘭和平談判的民粹領袖菲科9月底取得斯洛伐克執政權；同情俄羅斯的德國極右另類選擇黨，在民意調查中已跳躍到第二位；包括波蘭在內的堅定支持烏克蘭的歐盟國家開始出現疲態。這些，都足以危及歐盟「略低於大國」的地位，遑論成為大國了。

（作者資深媒體人）