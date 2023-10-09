首艘國造潛艦「海鯤號」引爆的潛艦之亂，已被民進黨導演成賣台潛艦劇情片，女主角是9日被告發外患罪的國民黨立委馬文君，男主角是昔日在立法院飆國罵的民進黨總統參選人賴清德。整部劇情片操作成民進黨愛台、國民黨賣台，洗腦功力十足，印證民進黨治國無方，打選戰一流。

劇情片源自龐大軍火商機，因廠商內鬥流出16個錄音檔，從馬文君與前海軍顧問郭璽互控誹謗與洩密罪拉開序幕，該亮相解惑的國造潛艦專案小組召集人黃曙光隱身幕後，反倒是賴清德跳進來擔綱，主動公布昔日擔任黨團幹事長，為預算對國民黨立委飆國罵，再透過綠委描繪他私下提此事時激動落淚，大內宣賴的抗中保台形象。

但檢視2005年軍購特別預算案背景，當時民進黨執政朝小野大，適逢中美關係因軍機擦撞緊繃之際，前總統陳水扁主導的6108億元天文數字軍購預算中，最離譜的就是8艘潛艦預算高達4121.3億元，因符合美國總統小布希的外交利益，即使美國已不生產柴電潛艦，仍簽署這項軍售案。

當時在野的國民黨和親民黨如沒全力杯葛，看緊公帑，軍購預算就成了錢坑法案，迄今8艘潛艦也不可能成軍。足證賴清德主動參演熱血立委是大選操盤的一場戲，為了烙印抗中保台色彩，馬文君就成了人肉沙包，即使只是善盡監督之責，仍被貼上賣台標籤。

馬文君明明是吹哨者，在劇中竟成了賣台立委，民進黨立委參選人與綠營名嘴告發的外患罪事證，1年前馬文君就交付國防部與調查局，如果有洩密賣台早就被法辦了。說穿了，賣台潛艦劇情片就是為了騙取選票，相信選民會有智慧判斷。