駐日代表謝長廷7日在臉書發表文章，語多抹黑當年在野立委推動潛艦國造的動機及影響，在此有必要還原當年的事實，以免影響視聽。

第一，謝長廷強調，「有人」解讀，2002年5月，本人在立法院提案要求潛艦國造乃是「為了反對向美國軍購潛艦的藉口策略」。無疑地，這是「某人」以小人之腹度君子之心。當年支持該提案的立委高達130位，各黨各派都有。其中包括賴清德、邱太三、沈富雄、陳唐山、蕭美琴、李文忠等將近40位民進黨立委。難道這些民進黨立委也是因為反對採購美國潛艦，才支持我的提案？

同樣地，2012年12月20日，我在立法院外交及國防委員會提案，要求國防部責成海軍司令部，向「國防工業發展基金會」提出「潛艦國造關鍵技術」研究計畫時，在座民進黨立委並無一人反對。我要求國防部高華柱部長支持該基會金會撥款1億4千萬以推動潛艦國造相關研究計畫時，也是如此。

原本單純的潛艦國造提案被醜化成反軍購的「陰謀」和「策略」，謝長廷連眾多民進黨立委也罵進去了！

第二，謝長廷認為當時在野立委大刪軍購預算1000多億，又有立委提案國造，「軍購案因此耽擱」。眾所周知，真正原因乃是911事件改變了小布希原來的政策，我先前已分析過，此處不再談。

至於在野黨刪減潛艦預算，何錯之有？20年前，美國一艘核潛艦的造價才20億美元出頭。即使今年3月，澳洲決定向美國採購的「維吉尼亞級」核潛艦，一艘也僅僅30億美元。陳水扁政府卻要中華民國納稅人為一艘柴電潛艦支付12億美元，而且還不知道潛艦構型為何？

此外，當時法國和德國對外出售的傳統潛艦，每艘也不到3億美元。2019年，南韓大宇造船公司以德國1400噸的Type-209潛艦為構型，出售3艘潛艦給印尼，共計10.2億美元，每艘也只約3.4億美元。

無疑地，立法委員最重要的職責之一乃是為人民看緊荷包。請問謝代表，在野黨立委刪減民進黨編列的「天價」軍購預算，何錯之有？

第三，謝長廷強調「外交國防屬於總統的權限，行政院長怎麼可能去阻擋（潛艦國造）」。他又說：「當時朝小野大，立法院決議要做，行政院怎敢拒絕執行？」

我只想請教謝先生，中央政府的年度或特別預算在送立法院審議前，是否需先經行政院院會批准後才能放行？其中有無包括外交部和國防部的預算？答案很清楚！謝長廷刻意撇清行政院在外交和國防事務決策上的角色，反而啟人疑竇！

事實勝於雄辯！2005年2月1日，謝長廷甫接任行政院長，行政院「潛艦國造小組」隨即不顧立法院2002年5月24日通過之決議，逕行宣布取消該小組，形同自我處決。立法院通過的該決議，明確要求行政院「成立一跨部會之專責小組」，以推動潛艦國造，而該小組的首位負責人係由勇於任事的副院長林信義兼任。可惜他在2004年5月20日就離開了行政院。同年3月16日，行政院院會通過「重大軍事採購條例」，同時宣布刪減所有潛艦國造之預算719億元，對潛艦國造斬草除根，就像蔡政府把核四的核燃料棒賣回美國，以避免核四復活一樣。

謝長廷說行政院不敢拒絕執行立法院的潛艦國造決議，您相信嗎？江啟臣委員批評謝長廷「阻擋」潛艦國造不是很公允嗎？

蔡英文政府今日若以「海鯤號」為傲，是否也應停止再抹黑國民黨，並肯定我們這些「非綠」立委當年為催生潛艦國造所做的努力呢？

（作者為前國民黨立法委員）