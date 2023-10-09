巴勒斯坦武裝組織「哈馬斯」 7日從加薩走廊向以色列發動攻擊。數千枚火箭彈轟炸特拉維夫與耶路撒冷等大城，武裝民兵則奇襲以色列邊境安全部隊，數十名官兵陣亡。一場在沙漠城市舉辦的音樂節活動也遭到無差別攻擊，數以百計的平民慘遭殺害或成為人質，包括十數名觀光客。以色列隨即展開報復，轟炸加薩數百地點，同樣無差別攻擊，數以百計的平民死亡。

雖然以色列宣布進入「戰爭狀態」，但這事件屬性卻是哈馬斯發動的恐怖攻擊，並非傳統意義上的戰爭。以色列是軍事強國，哈瑪斯只是武裝游擊隊，雙方實力並不對等，且類似恐攻一直存在，只是這次大很多。

今年7月6日，特拉維夫一輛皮卡車先撞公車站，之後駕駛下車持刀攻擊民眾，遭一名持槍平民擊斃。哈瑪斯承認這是他們策畫的，以報復前一天以色列軍方對約旦河西岸發動的大規模攻擊。

無差別攻擊很容易換來無差別攻擊的回應。雖然「誰先開始」這筆帳已經很難算清，但以色列與哈瑪斯的相互報復都是無差別攻擊。如果算起「戰爭罪」，恐怕以色列更嚴重些。

7月27日，聯合國助理秘書長希亞里（Khaled Khiari）向安理會報告，指出從6月27日到7月24日，以色列安全部隊在西岸共造成21名巴勒斯坦人（包括5名兒童）死亡、249人受傷；而根據以色列消息來源，同個時間巴勒斯坦方面造成2名以色列安全部隊人員死亡、39人受傷。以色列報復造成的平民傷亡約為巴勒斯坦的10倍。光憑這些仇恨累積就足以提供哈瑪斯恐攻的動力，以及源源不絕的人力來源。

因此，當我們客觀評估國際形勢，在當前中東以和平為主調（美國正推動以色列與沙烏地阿拉伯和解）下，哈瑪斯應不會獲得阿拉伯世界主流的支持。其他穆斯林世界，則至多如馬來西亞首相安華的抱怨：國際社會對巴勒斯坦人民的遭遇不公；但也不會插手干預。美國則因西方彈藥庫存都消耗在烏克蘭戰場上，應也不會希望事態擴大，將事件牽連到哈瑪斯金主的伊朗。

然而，以色列的報復心態，是否會尋求「打到哈瑪斯再也無力威脅以色列」為止，對加薩發動全面攻擊，而造成巴勒斯坦人數以萬計的傷亡，則令國際社會擔心。因為那將引起阿拉伯世界公憤，未來發展難以預測。

以色列從未在同一天被攻擊而有那麼多人傷亡；憤怒有理，報復也有理。但如果不能自我克制，而造成加薩走廊近乎毀滅的損害，就會把中東和平推到遙不可知的未來。對以色列自己的傷害恐怕將超過這次恐攻本身。這是以色列人真正想要的嗎？美國在911恐攻後對阿富汗、伊拉克發動報復性攻擊，雖贏得勝利卻輸掉戰爭，是前車之鑑。

（作者為台灣國際戰略學會執行長）