藍白開始邁向整合，雙方都陸續提出建議，柯文哲繼拋出比民調定勝負後，9日再提出七項政治主張，要終結有權無責獨裁總統制，，包括總統赴立院報告、閣揆同意權、推動內閣制入憲等，並說要看國民黨的回應。藍營方面侯友宜則建議藍白2對2溝通，就理念、價值及未來合作事項充分溝通，希望能快速展開，再來談方法整合，共同面對。

由柯與侯的論述與做法來看，論述確有善意，雙方也願就理念、議題來討論尋求共識，但做法上，柯是公開發言及開記者會，似乎想藉媒體輿論給侯壓力；侯則希望兩黨面對面談，期待事緩則圓。從機會面來看，藍白已經展開溝通與對接，但柯Ｐ出招又快又狠，步步進逼，反而可能「呷緊弄破碗」，提高了藍白合的風險。

柯頻頻出招的策略考量，首先是希望以「比民調」先聲奪人來震懾侯陣營，因為柯自認在歷次民調中，他贏侯的次數較多，侯未必敢跟進他的建議，但侯只要不跟，柯便能形塑主場優勢。第二，柯藉不斷出牌主導媒體議題設定、拉高網路聲量，累積更多政治能量，以膨脹談判權力，建構「一人抗一黨」的悲壯情節，爭取認同。第三，先提比民調，又提出政治改革主張，可說是「和戰」兩手策略，除希望以小搏大，增加博弈籌碼，換取國民黨更多讓利外，也能讓藍軍無法測知他的底線。

但從柯不斷出招的過程中，也能看到藍白合確實仍有機會。畢竟柯的戰術不斷變化，從比民調、輸的退選，再微調到輸的推薦副手，再到找5家民調公司評比，顯示柯也不想把局面弄僵。而侯提出「民調不是唯一方法」並稱要談理念、價值後，柯也順勢提出包括內閣制入憲等7大政治主張，而其中總統赴立院報告、閣揆同意權、推動內閣制等，也和國民黨主席朱立倫同調，當然代表柯也期待和侯能形成最大公約數，促成藍白合，更何況柯日前也在深藍軍系活動中表示藍白「最後一定會合」。

但問題是，柯在藍白合過程中是採取「攻勢戰法」，亦即不斷拋議題，一接著一個，感覺就是要將侯的軍，讓外界覺得侯拿不出對策、無法因應柯的出招，這難免讓侯及藍營不是滋味，也無助建立互信，這是風險之一。而在提出藍白比民調獲得高聲量後，柯再出擊，以總統制的改革議題開記者會，進一步兵臨城下，要「看國民黨贊不贊成」，這當然也在為己建構總統架勢，拉高姿態。不過對於侯所提兩黨各派兩人，黨對黨直接面談合作的意見，柯尚未做明確回應，倘無法有來有往，也很難鋪陳協商的氛圍，這是風險之二。

最後一個風險是，現今藍白互動多是柯主動、侯被動，柯從戰術到理念價值，已經讓人眼花撩亂，然距候選人登記日時間已然有限，兩陣營如何能將相關議題協商完畢，並找出彼此能接受的決定正副總統候選人的方法，恐有懸念。

基於此，若藍白要合，柯不能太咄咄逼人，侯也不能以拖待變，只談理念不提整合機制，雙方各退一步，藍白合才能水到渠成。

（作者為中國文化大學廣告學系專任教授兼系主任）