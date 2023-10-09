中國大陸自今年4月12日啟動對台灣展開貿易壁壘調查，原訂為10月12日到期，然而，商務部日前宣布，鑑於本案情況複雜，決定將調查期限延長3個月，至2024年1月12日，也就是到2024台灣大選的前一天。貿易壁壘調查除複雜外，也有審時度勢，若說是介選，那未免就言過其實了，台灣大選影響的關鍵在於藍白合、弊案影響及美日轉向，大陸若出手介入，無疑就中了民進黨的計而再次成為替民進黨凝聚抗中選票的催化劑。

陸委會批評大陸此次展開的調查措施，徒增對台灣業者的干擾，無助兩岸貿易進一步合作及發展。台灣禁止大陸農工產品數十年，甚至在兩岸簽署ECFA之前就禁止，大陸為什麼到現在才啟動調查呢？陸委會認為大陸具有針對性，那台灣對大陸不也是如此嗎？

無論是ECFA是否終止或是貿易壁壘調查，中國大陸態度都相當一致，邊看邊走，謹慎躊躇，這與干涉選舉並沒有多大關係，至於台灣民眾如何看待則不是大陸抉擇所考量的。

大陸商務部公告看起來，調查項目要逐項處理，這也增加專業性的難度。

「貿易壁壘調查」其中涉及2455項商品，內容複雜，不是一項容易的工作，無論最後台灣誰當選都必須面對逐項處理，這是普遍性，並非具有針對性，因此外界不必有其他的政治聯想。我們可以回頭來檢視國台辦發言人朱鳳蓮日前的一番話，她提到台灣當局長期對大陸2400多項產品輸入台灣採取單方面限制措施，對大陸相關產業和企業利益造成損害。即日起，大陸將就台灣對大陸的貿易限制措施，展開貿易壁壘調查，結果將適時公布。如今的適時就是在台大選前，如果調查結果對台不利，民進黨自然會將其轉移到反中抗中之報復，若調查結果對台有利，民進黨也不會感謝大陸，反而會歸於國際制裁嚇阻奏效，無論大陸怎麼做，民進黨都可以轉化到與選舉有關，大陸當局會不清楚嗎？

如果調查後，可能就是對台灣反制或制裁，意思就是，以《海峽兩岸經濟合作架構協議》（ECFA）為基礎的大陸單方面讓利的時代，可能要結束了。倘若國民黨重返執政這將是相當棘手的難題，民進黨忽略了無論台灣誰當選，都必須面對兩岸經貿這個複雜且難以處理的問題。

因此民進黨實不應該將大選導向兩岸各項議題衝突，這對民進黨並非有利，畢竟執政也已經兩次，而且還是現任的執政黨，處理不好兩岸關係已經不是時間問題，而是能力問題。話誰都會說，做起來才是真本事，因此回歸到民生議題才是正辦，炒作大陸延長貿易壁壘調查，不妨回頭看看自己。（作者為中國文化大學國發大陸所副教授）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※