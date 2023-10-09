現任馬祖立委陳雪生日前在立法院質詢時表示，他的祖先都在中國，「說中國是我的祖國也不為過啊」，並指出在離島金門、馬祖、澎湖之中，馬祖的建設算是最落後。他期盼蔡政府、陳內閣支持馬祖建設，包括建設馬祖大橋，乃至響應中國國家主席習近平提出與金馬通橋、通電、通水、通氣等「新四通」。

想當然耳，陳雪生此語一落，必然引來綠營一片撻伐以及綠媒大肆攻擊，但除了貼紅標、扣紅帽，把他歸類為「中共同路人」，也沒啥乾貨，就是噴噴口水、吐吐苦水罷了，根本了無新意。

持平而論，陳雪生這話說的並不差，馬祖與閩東地區同文同種、同根同源，五緣相親、地緣相近，馬祖住民的祖先多半來自中國大陸，這是祖先來自的國度，也是歷史中國的維度，即使綠營、綠媒覺得不中聽，台獨份子和基本教義派更是完全聽不下去，但說是祖國的確也並不為過，何況中華民國憲法裡的一中意含就是這麼寫的。

馬祖緊鄰福州港只有50公里，和台灣距離相差200公里，正如陳雪生所說，金馬民眾很歡迎，「要蓋橋，我們樂觀其成，我們又不用出錢」。循此，「兩門對開，兩馬先行」，金馬可以從前線變成永久非軍事區，甚至是兩岸融合發展、共同生活圈，先行先試的示範點。

陳雪生身為馬祖資深民意代表，當然懂得為民喉舌，深知曾經飽受戰火催殘的馬祖居民對兩岸和平的渴望，所以敢為天下先，雖千萬人吾往矣，「新四通」可以避免兩岸兵凶戰危，何樂而不為。綠營、綠媒可以休矣，別老在那邊站的說話不腰疼，反倒應該洗耳恭聽馬祖居民的心聲，興許陳雪生講出的就是他們心裡的話。

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