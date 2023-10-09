民調有65%希望政黨輪替，下架民進黨。在總統參選人的民調上，大約有35%左右支持賴清德；在野三人柯文哲、侯友宜、郭台銘之中，柯約領先侯3%至5%，均在23%上下，郭則在10%左右。賴清德民意支持度35%上下，是其天花板，亦可謂綠營基本盤。65%希望下架民進黨的選民，希望政黨輪替的強烈度應該大於屬意藍或白的候選人。

非綠陣營基於「人民積怨已深，政黨必須輪替，下架民進覺」的共同認知，國民黨、民眾黨高層均認為應該建立「聯合陣線」，走向「藍白合」，合則立，分則必敗。但要如何「合」，協商時間不多了，不容「藍白『拖』」。

柯文哲建議直接訴諸民調，高者為正，低者推薦副手。但侯友宜認為民調是考量方式之一，其他尚需互派代表討論。柯文哲打的算盤可說是「輕本薄利」：民調定正副（划拳決正負），勝則大賺，敗也多賺。絕對得利。以「賽局理論」，挾「三咖賭」的迷思，以賴清德35%的基本盤作為要脅，對國民黨予取予求，玩弄「chicken game」(懦夫賽局），這也是「保證共同毀滅（MAD）」的策略運用。

民眾黨是「頭重體輕」，柯文哲有號召力，然而一旦選舉全面造勢開始，民眾黨幾無勢可造，僅可順勢吆喝。國民黨則是「頭輕體重」，誠然侯友宜魅力尚遜，但挾2022年大選餘威，14席縣市長，70多位立委候選人，加上360多位地方議員，一旦總統造勢肇始，其勢沛然！國民黨當前形勢大好，戰將雲集，政策提出亦符合社會要求，應建立信心，要跳出「三咖賭」的迷思，標明旗幟。台北巿長的選舉，蔣萬安出線就是例子。

國民黨準備大選之初，暴露有意「非綠聯盟」之策略，實給競爭對手有可持之喊價空價，而今應有底線，有謂：「軟，軟到不失去原則；硬，硬到不破壞合作！」

選舉造勢時間不多，不必要在猶豫、妥協、取捨之間浪費時間。企業談判求得雙贏，或是策略可能也是結果；但政治談判求得雙贏，是階段性策略，政治競爭的目標「就是要贏者全拿！」

昔日前有「聯俄容共」，後有「國共抗日聯合陣線」，最終的結果是十三人的建黨成了建國。歷史最可貴是教訓，縱然時空背景有別，但所展現的「教訓」無異。「藍白合」的談判既在弦上，國民黨宜速談出結果。避免柯文哲邊談邊拖，策略運用上造成輿論對國民黨的壓力及內部的矛盾。

要相信台灣民眾水準甚高，人民是聰明與敏感的。各個社會階層對這近8年民進黨執政甚為不滿；工商、企業界怨聲載道，只是多數人不願表態，未能表達在民調上。青年選民多有自由主義的傾向，對於柯遷就現實的構想或多欣賞。但若權𧗽「擁柯」或「下架民進黨」，會以後者為重。（作者為退休公務員）

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