中華民國創建112年，始終在困厄中求生存與發展，備極艱辛，堅持至今，猶處於困絀中，台獨人士仍將其視為眼中釘，欲置之死地而後快。

混淆國家認同 違憲悖理

民進黨消滅中華民國而以「台灣共和國」取代的圖謀堅持不移。蔡英文政府連續3年將雙十節的英文名稱「Republic of China National Day」改為「Taiwan National Day」，翻譯為中文便是「台灣國慶日」，等於將憲法規定的「中華民國」偷天換日，改成「台灣國」。前總統馬英九為此宣布不出席今年的慶典，國民黨籍縣市長蔣萬安、侯友宜、張善政及盧秀燕等另辦升旗典禮，以表彰對中華民國的崇敬與堅持。一個國慶出現兩個名稱，參與者懷著兩樣情，道盡民進黨毀憲謀獨的危害現實。

任何一國的國慶都是莊嚴神聖的喜慶。《中華民國憲法》明定我國國名為中華民國，自當遵憲辦理，何況國慶大典是國家誕辰慶祝日，不同於尋常日子，不容藉機竄改國名。民進黨刻意更改國名遭受強烈抨擊，竟然聲稱，這是基於識別便利的需求，稱之「台灣國慶日」並無不當。其實，這完全是詭辯，如果可以將更改國名的行徑美化為方便辨識，那民進黨政府所達成的「辨識」效果，無非是以台灣為夢幻國家，追求徹底去中國化，而且幾乎已經毀棄中華民國，這是違憲悖理的惡行。

國慶日名稱不僅是單純的稱謂問題，而且涉及國家認同問題，以「台灣國慶日」為名，就是暗渡陳倉，捨棄具有中國元素的國家認同，代之以局限台灣的國家認同，企圖藉以狸貓換太子。這種圖謀讓人一眼望穿，無法得逞，畢竟狸貓就是狸貓，永遠無法成為太子。

台灣是我們生存發展的空間，理智上和情感上衷心所依、所愛，但依憲法而論，台灣只是中華民國主權的一小部分，大陸地區仍是中華民國的主權涵蓋範圍，雖然治權無法企及，但不能逕行割捨，也不能將台灣等同於中華民國。這不只是我國憲法無庸置疑的內涵，也是兩岸關係不容挑戰的禁區。因為否定兩岸同屬中國，就是明示兩岸為兩個主權獨立的國家，不但非屬一國，如同英國與美國的關係，且主權與領土完全分割。這不僅違憲，而且踩到對岸一中原則的紅線，其結果必然是招來反制，兵戎相見。

基於主權法理及現實利害，台灣沒有追求獨立國家的餘地，國際上也沒有國家承認台灣是主權獨立的國家。我們講中華民國是主權獨立國家，是依據憲法明定中華民國的領土主權涵蓋中國大陸的規定而來，並不是指台灣是中國之外的另一主權獨立國家。如果這點都分辨不清楚，就將淪入「兩國論」的陷阱，埋藏重大風險。

推台灣入險境 圖謀己利

基於這個認知，我們不但不可設定台灣獨立的政治目標，也不可詮釋兩岸的現狀為兩個主權國家並存。「台灣國慶日」一方面是向對岸的一中原則挑釁，也是向台灣內部以中華民國為最大公約數的現狀挑釁。馬英九及遵循者當然不能出席民進黨主辦的雙十慶典，否則就是為「繞彎、偷渡的台獨路線背書」。誠如馬前總統說的：「為了台灣的安全，子孫的福祉，我們不能再沉默，必須堅定和台獨路線切割。」今天我們容許中華民國國慶日易名「台灣國慶日」，他日一旦中華民國的國名被變更為「台灣共和國」，我們又拿什麼理由反制？這是涉及台灣安全與子孫福祉的重大課題，我們不能沉默以對，必須堅決反對，而且更要堅定下架民進黨的決心，制止這種玩火行為繼續下去，以免危害台灣的生存發展。

台灣外部處境越來越艱難，內部分歧越來越嚴重，政府與政黨的言行必須謹慎，尤不可違背憲法圖謀己利，否則必然擴大分歧，增添風險。民進黨政府利用國慶慶典搞陰謀、鬧獨立，就是一個製造紛爭與擴大風險的惡行，不可接受也不可原諒。所有愛台灣、護憲法的民眾都應正視，並鳴鼓而攻之，否則就是罔顧憲政與安全，縱容民進黨為其夢幻的政治目標而將台灣推入險境。