心堂哥在家族微信群內，分享了數張正伯伉儷（心哥的雙親）蘇州行的老照片，還詢問我其中一張的一位長者是否為容伯時？我雖然對容伯的印象已不復存在，但是卻一眼認出了容伯的獨子建明堂哥和堂嫂，同時也將我的思緒帶回了上個世紀。

父親自小成長於湖南瀏陽永安鎮，名為耕塘的劉氏同族聚落中。1937年七七事變抗日軍興，9月下旬，先祖父作全公隨同中央軍七十七師的眾多袍澤們犧牲於淞滬戰場，得年28。稍後，家族內俱為1920年出生的3位堂伯父，七伯，八伯，和容伯紛紛投筆從戎，共赴國難：正伯父的親大哥七伯投入黃埔軍校十七期通訊科，八伯加入空軍機械學校，容伯則進入軍需學校，這同齡的三兄弟和其他的耕塘劉氏族人，攜手千百萬的華夏熱血青年，走上救亡圖存的報國之路。

抗日勝利的1945年，容伯奉命前往蘇州接收日軍的軍械倉庫，竟然就此與在地的容伯母喜結良緣。而父親在1948年1月獲湖南省教育廳甄試合格，選送至南京國民革命軍遺族學校高一下就讀時，正逢容伯調至南京國防部擔任財務官，這使得首次離開湖南地界且只身前往金陵就學的父親，在他鄉多了一位自家人的堂哥，心中不勝歡喜。而這位長父親十歲，在族裡與父親未有過多來往的容伯父，因同在國府首都之緣，偶而請父親吃個飯，或帶父親看場電影，這般的交流讓兩人更加熟稔起來了。

可惜好景不長，國共內戰的烽火很快就向南擴散。1949年底淮海戰役（又稱徐蚌會戰）以國軍精銳盡失而終結，蔣中正總統也面臨國民黨內桂系軍人的逼宮，臨下野之際，為了振奮民心士氣，蔣氏調集京滬杭警備總司令湯恩伯上將所屬的美式裝備嫡系部隊，在南京大校場舉辦了盛大的閱兵，時為陸軍一○二師通信連長的七伯父也在受校部隊之列。這時父親，容伯，七伯3位堂兄弟藉閱兵之隙，於十朝故都江寧相會，並討論對時局糜爛的憂慮。未幾，解放軍渡過長江，容伯選擇棄官回到蘇州與容伯母相聚，七伯決定在舟山群島的金塘島率部起義，而父親則追隨遺族學校南遷，最後由海路抵達了寶島台灣。隨著鐵幕降臨，兩岸通訊斷絕，父親和前文提及的八伯（隨空軍撤退來台）兩人，在東海的蕞爾小島安身，與其他所有的耕塘劉氏族人，斷絕音訊了近40年。

1997年深秋，我奉派至蘇州廠工作，承父命與容伯聯繫，電話那頭長沙鄉音未改的長者容伯，即刻邀約我當晚赴府上圍爐。我替容伯準備了一個紅包，並順道買了一本英漢雙解字典給建明哥的獨子，就出發前往。那一夜的容伯家中，瀰漫著火鍋美食的熱力，和容伯一家四口（容伯母已逝）帶來的暖暖溫情。

翌年夏，雙親來蘇州與我聚首，這會兒在容伯家，暌違半世紀的兩位堂兄弟緊握著雙手，遲遲不肯放下，建明哥也提及容伯這數日間鎮日念叨著父親的即將到來，且當晨很早便起床無法再眠，可見父親和容伯當年在南京的情誼多麼深重！

後來，原籍蘇州的太座在和我論及婚嫁時，她遠在武漢的大舅舅對於我所交代的「家底」仍有疑慮，畢竟「口說無憑」，所以除了出示我的學位證件外，我還「應要求」帶著太座以拜訪容伯名義登門「實地考察」。當時身體羸弱的容伯在晚間8時已入眠，堂嫂引領著我倆步行前往建明哥值晚班的店鋪小敘，我看著眼前這位思路清晰的堂哥，想必求學階段因容伯前國軍軍官的政治遺留問題受到牽連，內心感慨不已。

2000年初，我已接受新的工作邀約，正等待美國H-1工作簽證的核准文件時，我和太座再度前往容伯家道別，方知容伯已在數月前我回台公幹期間內仙逝。

心哥保留的這張照片中，正伯伉儷站在後排兩側，容伯居中，而建明哥嫂和侄兒則在第一排。我心中暗暗立誓，下回有機會返回蘇州，總要找個機會和建明哥再聚，畢竟我可是師法容伯故事，前往姑蘇古城迎娶蘇州新娘，成為蘇州女婿的再一位耕塘劉家子弟呀！