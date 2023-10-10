「三明山清水秀、空氣很好，來這裡七年，感覺跟在家一樣。」台灣屏東人吳志鴻談及在福建省三明市的生活如是說。

2016年9月，台灣雲林科技大學博士後吳志鴻通過當地人力資源服務市場及朋友介紹，跨越山海來到三明學院，從事教學工作。「在雲林科技大學讀博士的時候，有聽到參加兩岸交流活動的老師介紹，我們畢業後可以去大陸工作，那時就有了這個嚮往。」吳志鴻說。

三明學院是福建的一所全日制普通本科高校。早在2014年，三明學院便通過兩岸聯合培養人才項目開始引進台灣人才，隨後相繼出台台灣地區高層次人才相關管理辦法，努力打造台灣高層次人才登陸「第一家園」，積極推動閩台教育融合發展，成為最早聘用台灣教師的大陸高校之一，柔性聘用台灣合作高校教師100多位。

吳志鴻說，來到學校的這幾年，感受到三明學院在辦學規模、學科建設等方面發展迅速，成為許多學子的首選大學之一。起初，吳志鴻剛踏入學校工作時也不是很適應。「生活習慣、教學用詞等方面有些不太一樣。」但在學校同事們的幫助下，吳志鴻很快就進入了狀態。他說，大陸的同事們經常會在工作之餘帶他一起出去走走，瞭解當地的風土人情。

吳志鴻目前是三明學院資源與化工學院教師，主要科研方向是從事微生物燃料電池系統的開發與整合等相關領域。談到自己的專業領域，吳志鴻信手拈來。他說，專業著重於廢棄物轉化為電能等領域，未來在大陸實施「雙碳」戰略、鄉村振興等方面應用廣泛。談及未來的發展，吳志鴻信心滿滿。

在三明學院工作期間，吳志鴻成長迅速，先後入選「2018年福建省高等學校新世紀優秀人才支持計畫」「第二批福建省引進台灣高層次人才百人計畫」，榮獲第十七屆「福建青年五四獎章」，並連續多年成為福建省省級科技特派員。其優秀的表現獲得了學校的認可，現已正式入職三明學院。

吳志鴻說，三明學院在人才培養與科研進展方面採取鼓勵性全面支持，作為台灣教師，不管在科研還是教學上，均可以累積相關的經驗而擁有足夠大的發揮空間。他利用自己的專業知識，為多家企業提供技術服務，並輔導學生團隊獲省級大學生創新創業資助立項，聯合培養碩士研究生7人。

圖為吳志鴻（右一）與學生在碩士畢業論文答辯現場合影。（受訪者提供）

除了在科研和教學上孜孜以求，吳志鴻也非常關愛學生。「2021年學校實驗室剛成立，當時正值暑假，同學們做實驗感覺很熱，吳老師自費在實驗室添置了空調。」汪翔是吳志鴻所帶的2019級研究生，如今已在三明學院任職。他說，吳老師不僅專業能力強，對學生也很有親和力，非常照顧學生。

工作之餘，吳志鴻也會花時間在大陸各地遊覽。「希望多瞭解一些大陸的建設和發展」，吳志鴻說，現在大陸的發展今非昔比，希望更多的台灣青年能夠深入大陸而不局限於台灣本島，「這裡市場非常廣大，台青在這裡一定有很廣闊的空間。」

如今，吳志鴻已在三明購房安居樂業，同時也在這裡收穫了愛情。他略帶羞澀地說，「幾個月前，在朋友的介紹下，認識了自己人生的另一半，目前也在三明上班。」吳志鴻表示，未來將把本職做好，利用自己所學知識，幫助地方產教融合，進一步帶動地方產業高質量發展。（雷朝良、黃艷）

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