近日媒體有相關報導稱，共軍空警-500預警機經常在台灣西南空域活動，因台灣中央山脈南端有缺口，空警-500在台灣西南可由此缺口監視到台灣東部情況。殊不知，此方面議題，應該從共軍、空中聯合作戰、海空聯訓、空中戰術與部署等視角，才能解析空警-500預警機在「空天一體化」、共軍建軍「陸、海、空、天、電、網一體化」的作戰方式整合取得戰場情報態勢場景，而空警-500高度非居陸地與水面，且非獨立空天偵察，因此無須借道我山脈缺口予以窺視我情。

首先，空警-500是共軍第三代高空預警機，飛行高度可達1公里左右，探測距離可達400公里以上，可監控100多個海空目標。空中預警機其功能，主要以空中預警、指揮管制、通訊傳遞與電子作戰及反制等，是空中移動式的指揮與雷達感知中心。

近十年共軍仿效西方國家之空戰「戰場空（海）域管制」（附圖一）等戰術觀念，由預警機發現空、海目標，指揮引導殲擊群機載雷達未發現空、海目標，進行目標遠距引導，並適時擔任對敵方空中與海上目標電子戰。因此，無須藉由台灣中央山脈缺口。只要居臨城下，在它監控涵蓋範圍內，皆能掌握到海空、甚至陸地上情況。

共軍掌握空戰「戰場空（海）域管制」。（圖／作者陸文浩整理）

其次，從共軍海空軍空中兵力活動空域，首要以台灣西南為主、次之抵近巴士海峽海空域、三為從巴士海峽進入西太平洋，台灣東部、東南、菲律賓海等。

多數，共軍在台灣西南進行空中聯合制空對海火力打擊、海空聯合等演訓，空警-500預警機皆居於台灣西南、鄰近我東沙島東北空域，對前述共軍海空軍空中、甚至海上等兵力，提供海空目標監視、跟蹤、識別、與模擬目標引導打擊、海空兵力指揮與管制等。

再者，空警-500預警機（附圖二）位居於台灣西南、遠離本島，且有至少2架戰機在旁進行側衛與警戒，在空中戰術部署上，防我本島地面防空與海空兵力空防之威脅，加大其威脅預警時間。空警-500在後，對鄰近我西南本島海空域之共軍多數海空兵力進行聯合指導與目標引導及攻擊等任務。

空警-500預警機出動通常位居於台灣西南、遠離本島，且有至少2架戰機在旁進行側衛與警戒。（圖／作者陸文浩繪製）

最後，空警-500預警機隨著共軍海空軍空中兵力，從台灣西南、經巴士海峽至菲律賓海一帶活動，係因共軍近年致力於著重於空中、海上兵力後勤支援，如運-8機型為衍生任務導向的反潛機、干擾機、技術偵察機、電偵機等、運-9通信對抗機、空警-500、運油-20、偵察/攻擊無人機等；前者主要任務為支援空中戰鬥兵力，空中自我防禦能力薄弱。因此共軍在進行空中聯合作戰任務時，實務上會派遣部分戰鬥兵力戒護空中後勤支援部隊，並遠離我本島防空體系追監與域外打擊。

隨著殲、轟機群由台灣西南經巴士海峽往西太平洋進入，模擬對海與空中打擊等聯合作戰任務。空警-500預警機在聯合防空任務與演練中，類似聯合海上編隊中防空對海雷達探測距離較優之大型作戰艦（如055型、052D型等），以擔任艦隊指揮與管制任務。空警-500預警機的高空預警與目標監視及引導功能，利於中國空軍戰略由「近海防禦」朝第一島鏈外「攻防兼備」的戰略轉型。

（作者為中華經略國防協會研究員、中華戰略學會副研究員、陳守仁孫學研究中心助理研究員、文化國發所博士）

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