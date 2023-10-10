近年來，中美科技競爭加劇，競爭的領域可大致分為兩個類別：一是美國對中國依賴度較高的產業，如新能源產業；二是中國對美國依賴度較高的產業，如半導體產業。美國針對這兩種類型的產業採取了差異化的科技創新與產業政策。

針對其本身具有優勢的產業，美國更多是透過出口管制與投資限制，尤其是聯合盟友推行多邊出口管制，以限制中國獲得先進製程的產品、技術，同時禁止美國資本與「美國人」參與中國先進製程的研發或為其提供資金/服務。此處的「美國人」是一個較為廣泛的定義，包括美國公民、持有美國綠卡的外國永久居民、位於美國的外國人、美國設立的公司單位法人組織等。

針對中國有優勢的產業，美國更多的是透過有條件的國內產業補貼或稅收優惠政策，加大對國內企業的支持。譬如，在2022年8月通過的《通膨削減法案》中，消費終端的購買者若想享受政府規定的稅收抵免，其購買的新能源汽車在生產過程中，生產廠商採購的關鍵礦物與電池組件等均需有規定比例來自美國本土或美墨西加近岸地區。

美國為鼓勵科技創新持續推行稅收優惠或抵免、廣義出口管制與投資限制等產業政策，對全球相關產業鏈的影響不容忽視。在半導體產業中，美國對華出口管制與投資限制的趨嚴，迫使中國不得不採取本土化與自主化策略，以期用國內大市場支持企業的研發投入並形成正向循環。

在新能源汽車產業中，生產端的美國企業為取得政府的優惠政策，不得不被動的去調整採購鏈與生產線。而對於消費端的消費者而言，由於政府的優待政策，相較於傳統汽車而言，其更青睞能夠獲得稅收抵免的新能源汽車。

根據統計，2023年1-7月，美國純電動、插電混動、混合動力車銷量分別為61.9 萬、14.11萬與61.77萬，去年同期這三類新能源車銷量僅40.1萬、10.8萬與45.9萬，年增幅分別為54.36%、30.65%、34.58%。事實上，特斯拉等美企在享受到新車7500美元的稅收抵免政策後，其價格具有較強的競爭力，其他企業也紛紛參與到這一市場，美國新能源汽車車型選擇開始變得更豐富。

展望未來，中美科技競爭仍將持續，美國「小院高牆」的策略不會輕易改變，但被納入小院的產品與技術將會更為精準化。通俗來講，小院的院牆會越壘越高，但小院的管轄範圍並不會輕易再擴大，甚至針對純民用領域且又可以跟蹤到最終用途的部分產品與技術，美國或將放鬆管制。

另外，針對新能源汽車產業鏈而言，民主黨與共和黨對於傳統能源與新能源的偏好有巨大差異，代言的利益也不相同，這將影響後續優待政策的落實。

（作者為中國社會科學院美國研究所助理研究員）

（本文來源《海外看世界》，授權中時新聞網刊登）

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