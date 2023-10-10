數十年前台灣證劵市場，尚乏健全制度，被稱為是「賭場」。在一次討論證劵市場的國際性會議中，一位專家發表的論文未論及台灣股市，一位聽眾問為何沒有提及台灣？該論文發表人公開回答，台灣的證劵市場有如賭場，無法以之作為比較分析對象。台灣的與會者都覺得沒面子。

股市養套殺

當年台灣股市，流行一個術語「養、套、殺」，股市大戶先製造股價會漲的市場消息，當散戶跟進後，繼續拉抬股價，讓散戶吃到甜頭，當散戶大量跟進，股價到一定高位後，再出貨大賺。散戶並不知股市真正動向，手中大量股票被套牢，最後以慘不忍睹的價格出清手中股票，大戶乃又低價買進。

股市坑人不吐骨

如此週而復始的使用「養、套、殺」手法坑殺散戶，股市被稱為坑人不吐骨頭的殺戮戰場，大戶賺得暴利。當時證劵交易所得又不課稅，台灣證劵市場，真是大戶賺錢的樂園。

地下錢莊放高利貸，初期借款容易，利息亦合理，當貸款愈大時，利息逐漸調高，以致利息高到嚇人，不還錢就耍狠，借款人被逼得走投無路，甚至有自殺或全家燒炭的，這是我們社會裡，另一種「養套殺」。

證劵市場的「養、套、殺」已慢慢走人歷史，高利貸養套殺已有悠久歷史，見怪不怪。但是另一恐怖，影響深遠的養套殺又在另外一個市場興起，且快速發展，那就是校園的毒品市場。

販毒養套殺

毒販集團，利用青少年的無知、好奇、厭學，透過網路吸引青少年加入，初期免費供應毒品，待學生上癮後，則要花錢購買毒品，沒有錢，女孩子被迫賣淫，並有黑道控制，逃跑者會被毒打一頓，從此過著暗無天日的日子。

男孩子在毒品上癮後，則逼他們在校園販毒，或自家裡偷取財物，他們組成小幫派，在校園霸凌同學，索取財物，並以老鼠會方式，擴大組織。

這種在校園販毒，蔓延得很快。警方多次查獲，數字愈來愈大。單單台中市一次就查獲60名學生受害，遍及台中市十多所高中及國中，其他縣市以「養、套、殺」方式餵毒、買毒、販毒、賣春，亦甚普遍，至今更烈。

（作者為前監察院院長、天使居創辦人，本文作者授權中時新聞網與台灣醒報同步刊登）

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