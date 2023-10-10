隨著總統大選進入高潮，國民黨參選人侯友宜最近推出一則電視廣告，指出行政院副院長鄭文燦、中央畜產會董事長林聰賢兩人，是維護巴西進口雞蛋弊案的兩大門神。該一則電視廣告，用詞明確，的確是很富有攻擊性的文宣，對民進黨籍的兩位官員及民進黨，確是非常不利的指控，影響未來選情甚鉅。

但鄭文燦未經法律程序提告，或依緊急情況，要求法院禁止各電視台繼續播放，並據此向侯友宜提告，讓案件進入司法告訴程序；反而利用自己副閣揆的權勢，要求民間商業媒體逕自停止播出𣎴利自己的商業廣告，是非常不妥的干預媒體行為。

首先，侯友宜競選總部製作此一攻擊性的廣告，必然是有所根據，如有虛假情事則應承擔法律責任。更何況侯辦一定與三立電視台簽有廣告託播合約，三立為何在該則廣告播出兩天後突然叫停，有必要向侯辦提出合理說明，並作適當的解除託播安排。

同一廣告若在其他電視台繼續播放，唯有三立新聞網違約停播，那麼問題更大，證明行政長官可以依個人意志或利益，控制新聞媒體，妨害國家整體的新聞自由。

我國目前主管媒體的行政官署有兩個，分別是國家傳播委員會（NCC）及文化部，就執照及內容分別有審查職責。廣告內容如果不妥，則不允許在媒體中播出。所以理論上侯辦託播的「門神」廣告，顯然已經各個電視台認可，所以才有分別播放的實情，現在只有三立新聞網停播該一廣告，顯然是受到外力不當的干預，當然是個人行政力量侵犯新聞自由，及政府主管官署的行政裁量權，是個人專斷獨裁的行為，鄭文燦更應作說明，否則就應負政治責任辭職下台。

三立電視台作出停播「門神」廣告的決定過程，也應向外界作出說明，以免電視台經營者有不當干預新聞自由的行為，其過程若有嚴重瑕疵者，甚至可據以吊銷電視台執照。

在民進黨提倡黨、政、軍，退出傅媒經驗後，不應有行政官員私自將手伸入媒體，作不當的控制。

當然更不希望在NCC及文化部之外，還有行政長官成為第三部會，可對電視台說三道四，私下作出行政裁決的特權！

（作者為資深媒體人）

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