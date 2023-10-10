當台灣內部爭辯到底是中華民國國慶，還是台灣國慶的時候；佔領巴勒斯坦部分地區的哈瑪斯集團，對以色列發動奇襲，讓以色列正式宣戰，使得國際局勢可能出現重大轉變。這場衝突仍在持續當中，但值得思考的是，有美國堅定支持，加上全民皆兵，積極備戰，軍事實力在全球絕對不可小覷的以色列，為何仍然擋不住戰爭？以色列出了什麼問題，而國際局勢又會出現怎樣的變化？同樣面臨戰爭風險的台灣，在國內政治口水紛擾之外，更應該正視轉變中的全球政治風向。

就在不久之前，美國國安顧問蘇利文才公開宣示，在美國、以色列和沙烏地阿拉伯的溝通之下，中東地區出現了近二十年來最穩定的局勢。拜登政府居中協調，希望三方的努力能夠緩解以巴衝突，並且藉由以色列和沙烏地阿拉伯的關係正常化，讓美國跟以色列能夠專心的應付伊朗。

美國跟以色列信心滿滿的大談區域和平，仰賴的是以色列長年建構的全民皆兵備戰機制，加上包括間諜軟體和防空飛彈網所建構出的防衛系統，讓以色列有信心掌握激進派恐怖主義分子的行動，而以色列總理納坦雅胡更以「安全先生」自居。然而，哈瑪斯的攻擊，不只凸顯了納坦雅胡政府守護國家的能力有限，也很顯然的挑戰了「備戰就能避戰」的預期。

為了搶下執政權，納坦雅胡靠著激進的右翼政黨支持組成聯合政府，但也因此不得不作出政治妥協，任命沒有安全背景的極右派領袖出任國家安全部長，讓政治意識型態取代專業，造成對於情報的誤判。事實上，近期來自加薩地區的情報明顯顯示哈瑪斯集團頻繁進行軍事演練，但以色列政府的判斷，卻認為哈瑪斯集團只是虛張聲勢，絕對不敢輕舉妄動。政府官員不夠專業，加上過度自信，讓以色列的安全出現缺口。

其次，以色列的軍事實力全球有目共睹，任何潛在敵人都絕對不會小看以色列，但為什麼哈瑪斯仍然發動攻擊呢？除了以色列過度自信之外，關鍵就在於以色列跟巴勒斯坦的激進分子之間缺乏溝通的管道。以色列政府雖然多次秘密的與巴勒斯坦的民選政府進行溝通，可是巴勒斯坦占領區內的激進分子，顯然不受民選政府管轄。相反的，總部在黎巴嫩的哈瑪斯集團受伊朗支持，因為以色列跟伊朗關係緊張，讓以色列跟哈瑪斯之間更難直接溝通。

近期以色列的右派政府，又進一步限制加薩走廊的巴勒斯坦勞工進入以色列工作，加上外部勢力對哈瑪斯的支持，導致長期無法有效化解的緊繃關係更加惡化，最終讓哈瑪斯決定奮力一搏，一不做二不休。因為沒有溝通管道，以色列的軍事實力再強大，仍保不住以色列人民的安全。

哈馬斯突襲以色列引起的這一場中東危機，對於全世界帶來的衝擊取決於這場衝突會持續多久。世界各國在第一時間都出面譴責發動攻勢的哈瑪斯，但是比譴責更現實的考量，是這場衝突會對世界帶來怎樣的變化？確實，以色列或許可以靠自己的國防準備戰勝哈瑪斯，但世界各國必然期待這場衝突能盡快落幕，畢竟，目前正全力支持烏克蘭的西方國家，如果要分心支持以色列，恐怕會面臨左支右絀的處境。

於此同時，世界還要擔心虎視眈眈的伊朗，會不會出招，而讓美國更憂慮的，恐怕是在烏俄戰爭和以巴衝突之外，還有台海的危機要面對。同時出現多項挑戰，美國勢必要想辦法穩住中美關係。看著國防實力堅強的以色列，不僅全力備戰，而且也跟盟國站在一起，但卻因為缺乏溝通，導致敵意不斷升高，而引來戰爭。站在美中競爭前沿，台灣需要思考面對台海緊張，除了積極備戰和強化與美國的連結之外，靠自己促成兩岸的溝通是否更重要？

（作者為美國德州Sam Houston州立大學政治系副教授）

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